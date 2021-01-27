Завершено расследование дела о гибели рабочего при сносе СКК в Петербурге

Следственный комитет России заявил о завершении расследования уголовного дела о гибели рабочего при обрушении здания Спортивно-концертного комплекса "Петербургский" в Московском районе Северной столицы. Материалы направлены в Генпрокуратуру.

Как отмечают в СК, обвинение предъявлено руководителю организации-подрядчика и двум сотрудникам фирмы, ответственным за демонтаж комплекса.

Им вменяют грубые нарушения строительных норм и техники безопасности, из-за которых погиб рабочий.

Напомним, 31 января прошлого года в Петербурге должны были начать демонтаж спорткомплекса, чтобы на его месте построить новую ледовую арену.

СКК - это уникальное сооружение. Одним из необычных архитектурных решений являлась конструкция крыши, когда железное несущее кольцо соединялось с мембраной металлическими тросами. Идея демонтажа заключалась в том, что рабочие должны были обрезать эти металлические тросы.

Во время работ один из рабочих покинул строительную люльку, чтобы удобнее было отпиливать тросы. В какой-то момент металлическое кольцо рухнуло вниз и началось обрушение здания. Рабочий находился в нескольких метрах от люльки, но не успел в нее запрыгнуть. У мужчины не было шансов выжить - его убило падающими обломками конструкции.

Гибель рабочего попала в объективы камер, которые транслировали снос спорткомплекса. Грубое нарушение правил техники безопасности не вызывало сомнений. Мужчина в принципе не должен был покидать люльку, кроме того, он не был пристегнут к ней тросом, хотя это было необходимо при проведении работ на высоте.

Руководитель подрядной организации и сотрудники фирмы признали свою вину в том, что допустили на объекте нарушение техники безопасности.

К слову, в люльке в момент обрушения находился второй рабочий. Он не пострадал.