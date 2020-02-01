По факту гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге возбудили дело

Следственный комитет начал расследование обстоятельств обрушения спортивно-концертного комплекса в Петербурге. Уголовное дело возбуждено в связи с нарушением правил безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

Напомним, руководитель СК России Александр Бастрыкин ранее распорядился возбудить уголовное дело и передать материалы в центральный аппарат ведомства.

Обрушение спорткомплекса "Петербургский", в городе его называют СКК, произошло накануне при плановом демонтаже крыши здания. Погиб 29-летний рабочий, который находился в это время на крыше.

Демонтаж СКК в Петербурге широко обсуждали. Поэтому в момент операции над комплексом летало несколько дронов. Они зафиксировали момент обрушения. На кадрах было видно, что рабочий находился не в люльке и не был пристегнут тросами. Когда крыша стала падать вниз, рабочий попытался добраться до люльки, но ему не хватило буквально пары секунд.

Тело молодого человека нашли при разборе завалов.