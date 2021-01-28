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28.01.2021 13:00
Рубрика: Легковые авто

Новый Renault Duster для России: стартовало серийное производство

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

Компания Renault объявила о запуске серийного производства нового Duster на московском заводе.

Фото: Пресс-служба Renault.
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Renault Duster второго поколения получил оригинальное оформление передней и задней частей кузова. Внутреннее убранство кроссовера частично унифицировано с кросс-купе Arkana. У Duster собственные дверные карты и отсутствует декоративная накладка на передней панели.

В линейке силовых агрегатов Renault Duster ожидается появление 1,3-литрового турбомотора Renault H5Ht мощностью 150 л. с. Данный двигатель заменит 143-сильный двухлитровый "атмосферник". Привод на выбор - передний или полный.

Отгрузка нового Duster официальным дилерам французской марки уже началась. Продажи модели стартуют в первом квартале 2021 года. По неподтверждённым данным, это должно случиться в марте.

Презентация кроссовера состоится в онлайн-формате 11 февраля. Тогда же Renault рассекретит сроки выхода и прайс-листы.

#Renault