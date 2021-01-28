В Гидрометцентре сообщили о резком ухудшении погоды в ряде регионов РФ

Сразу в нескольких регионах России ожидается серьезное ухудшение погодных условий. "В Крыму 28-30 января - очень сильный снег, температура воздуха понизится на 8-10 градусов, ветер усилится до 25 метров в секунду. Это опасные явления", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, готовиться к ненастью стоит также жителям Краснодарского края. Неспокойно будет и в горных районах республик Чечня и Ингушетия, где прогнозируются ветер до 32 метров в секунду.

Очень ветрено будет и в Приморье. Там 28 и 29 января еще и сильный снег. В отдельных районах края может выпасть месячная норма осадков. "До 7-19 мм выпадет за 12 часов, что большая редкость для данного региона. Конечно, будет и метель, и гололедица, и снежные накаты. Очень сложная обстановка", - подчеркнул Вильфанд.

В столичном регионе в ближайшие два дня снег, сильная гололедица и налипание мокрого снега на провода и деревья.