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28.01.2021 04:02
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре сообщили о резком ухудшении погоды в ряде регионов РФ

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Сразу в нескольких регионах России ожидается серьезное ухудшение погодных условий. "В Крыму 28-30 января - очень сильный снег, температура воздуха понизится на 8-10 градусов, ветер усилится до 25 метров в секунду. Это опасные явления", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, готовиться к ненастью стоит также жителям Краснодарского края. Неспокойно будет и в горных районах республик Чечня и Ингушетия, где прогнозируются ветер до 32 метров в секунду.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Очень ветрено будет и в Приморье. Там 28 и 29 января еще и сильный снег. В отдельных районах края может выпасть месячная норма осадков. "До 7-19 мм выпадет за 12 часов, что большая редкость для данного региона. Конечно, будет и метель, и гололедица, и снежные накаты. Очень сложная обстановка", - подчеркнул Вильфанд.

В столичном регионе в ближайшие два дня снег, сильная гололедица и налипание мокрого снега на провода и деревья.

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