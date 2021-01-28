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28.01.2021 16:00
Рубрика: Легковые авто

Renault выпустила кроссовер за 575 тысяч рублей

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.autocarindia.com Фото: www.autocarindia.com
Фото: www.autocarindia.com

Компания Renault представила серийную версию субкомпактного кроссовера Kiger. Напомним, прототип этой модели представили в ноябре 2020 года, новинка создана специально для развивающихся рынков.

Фото: Пресс-служба Renault.
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Товарная версия кроссовера в целом повторяет дизайн демонстрационного образца, но отличается рядом упрощений, обусловленных сертификационными и технологическими требованиями к серийной продукции. Например, фары, фонари и боковые зеркала здесь крупнее по площади, дверные ручки - обычные, под естественный хват, менее экспрессивной стала пластика кузовных панелей.

Лоуренс ван ден Акер, исполнительный вице-президент Renault по дизайну, говорит, что при разработке облика новинки специалисты компании добивались, чтобы она воспринималась более крупной и солидной, чем есть на самом деле.

Kiger построен на той же платформе CMF-A+, которая уже послужила основой для кроссоверов Nissan Magnite и Renault Triber.

Фото: www.autocarindia.com

Длина, ширина, высота Renault Kiger составляют 3991, 1750 и 1600 мм соответственно, колесная база - 2500 мм. Машина будет выпускаться с бензиновыми двигателями объемом 1,0 л - в атмосферной версии он развивает 72 л.с., а с турбонаддувом - 100 л.с.

Фото: "Хавал-клуб"
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Первый двигатель предполагает связку с 5-ступенчатой механической или роботизированной коробкой передач, второй - с 5-ступенчатой МКП или бесступенчатым вариатором. Kiger имеет переднеприводное шасси, трансмиссия 4x4 не предусмотрена в принципе. Однако неплохим подспорьем на бездорожье должен стать высокий клиренс - 205 мм.

В салоне - медиасистема с 8-дюймовым дисплеем и... особо эффективный воздушный фильтр, не пропускающий внутрь частицы размером 2,5 микрона или меньше (актуально в эпоху коронавируса).

Производство Renault Kiger будет вестись в Индии, она же станет для него целевым рынком. Цена будет варьироваться в диапазоне от 550 000 до 950 000 рупий (575-993 тысячи рублей). Продажи стартуют весной. В России такая модель не появится.

#Renault