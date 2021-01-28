СМИ: Трамп может выступить с письменным заявлением на процессе в Сенате

Бывший американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность выступить с письменным заявлением на процессе в рамках его импичмента в Сенате Конгресса США. Об этом сообщила телекомпания NBC.

"Трамп готовится к процедуре и формирует команду юристов, которые будут представлять его интересы, - со ссылкой на источник пишет ТАСС. - Возглавит группу адвокатов Бутч Бауэрс, к нему также присоединится прокурор Джошуа Говард, в прошлом работавший в Министерстве юстиции США".

Напомним, резолюция об импичменте Трампа была принята Палатой представителей Конгресса США 13 января, в минувший понедельник, 25 января конгрессмены передали документ в Сенат. Статья обвинения в резолюции одна - подстрекательство к мятежу. Процедура импичмента была инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом шестого января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране третьего ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал Байден.

Добавим, что впервые в истории США процедуре отстранения от власти дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени уже сложивший свои полномочия. Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.

Нынешний президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию по делу бывшего главы государства отметив, что это должно произойти. При этом он усомнился в успехе импичмента Трампа в Сенате пояснив, что вряд ли найдутся 17 сенаторов-республиканцев, которые поддержат это решение.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп открыл офис во Флориде, в котором он будет выполнять свои обязанности в качестве бывшего президента США и стремиться продвигать планы своего нового политического движения. В прощальной речи в последний день своего пребывания на посту президента Трамп сказал своим сторонникам, что он "вернется в той или иной форме".