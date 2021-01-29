Нападающий ЦСКА Гайч перешел в "Беневенто"

Нападающий московского ЦСКА Гайч продолжит карьеру в итальянском клубе "Беневенто" на правах аренды. О переходе аргентинца сообщил сайт итальянской Серии А.

21-летний футболист, по данным СМИ, арендован на полгода с возможностью продления договора еще на год. "Беневенто" также будет иметь право выкупа игрока за 10 млн евро.

В ЦСКА Гайч перешел летом минувшего года. В РПЛ аргентинец так и не смог забить ни одного мяча, а единственный раз он поразил ворота соперника в матче Лиги Европы.