Обновленный Lada Largus: когда старт серийного производства

Определена точная дата начала серийного выпуска обновлённого Lada Largus, точнее день, когда АвтоВАЗ сообщит это официально и пригласит представителей СМИ.

По данным AvtoVAZ News, мероприятие состоится 4 февраля 2021 года, что косвенно подтверждает информацию о начале старта продаж модели в марте. Выпуск автомобилей уже осуществляется, ежедневно с конвейера сходит до 70 экземпляров модели, основная часть из которых - универсалы в исполнении Cross.

Обновлённые Lada Largus FL в пассажирских версиях пока не могут быть отгружены дилерам из-за отсутствия ОТТС, такой документ пока получил фургон.

Официальная информация о ценах не представлена. По информации дилеров Lada, прайс на новинку окажется выше от 40 до 60 тысяч рублей в зависимости от комплектации и версии. Актуальная версия универсала Largus стоит от 668 900 рублей, кросс-модификация - от 828 900 рублей, фургон - от 655 900 рублей.