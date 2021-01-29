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29.01.2021 11:00
Рубрика: Российский автопром

Обновленный Lada Largus: когда старт серийного производства

Текст: Константин Руссов

Определена точная дата начала серийного выпуска обновлённого Lada Largus, точнее день, когда АвтоВАЗ сообщит это официально и пригласит представителей СМИ.

Фото: <a href="http://www.lada4x4.net/news/744-lada-niva-poluchila-novoe-imya-i-otpravilas-v-seriyu.html" rel="nofollow" target="_blank">LADA 4x4 Нива Клуб</a>
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По данным AvtoVAZ News, мероприятие состоится 4 февраля 2021 года, что косвенно подтверждает информацию о начале старта продаж модели в марте. Выпуск автомобилей уже осуществляется, ежедневно с конвейера сходит до 70 экземпляров модели, основная часть из которых - универсалы в исполнении Cross.

Обновлённые Lada Largus FL в пассажирских версиях пока не могут быть отгружены дилерам из-за отсутствия ОТТС, такой документ пока получил фургон.

Официальная информация о ценах не представлена. По информации дилеров Lada, прайс на новинку окажется выше от 40 до 60 тысяч рублей в зависимости от комплектации и версии. Актуальная версия универсала Largus стоит от 668 900 рублей, кросс-модификация - от 828 900 рублей, фургон - от 655 900 рублей.

#Lada