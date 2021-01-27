Обновленный Lada Largus: пока сертифицирован только фургон

Рестайлинговый Lada Largus по количеству упоминаний в российских СМИ в течение последнего полугода может соперничать с Илоном Маском. И вот ещё одно: у Largus появилось одобрение транспортного средства, правда, пока только на фургон (F90).

То, что документ относится к обновлённой версии модели, указывает незначительно изменившаяся габаритная длина 4488 мм, которая выросла в результате того, что передний бампер стал чуть больше. Почему уменьшились высота и ширина, пока непонятно.

Ещё один признак обновлённого Lada Largus FL - список опций, в числе которых присутствует система навигации: она была замечена на бесчисленном количестве "шпионских" фото.

Моторная гамма изменений не претерпела: фургон и универсал ожидаемо будут оснащаться прежними вазовскими моторами мощностью 87 и 106 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП.

Напомним, ОТТС позволяет производителю начать серийный выпуск автомобилей и реализацию покупателю. Почему Lada Largus фургон получил ОТТС первым? Дело в том, что Largus (F90) не является легковым транспортным средством: он относится к классу N1, а эти машины сертифицируются по другим правилам, о которых "РГ" рассказывала в материале о краш-тесте Lada Granta от ВИС-Авто.

По предварительной информации, продажи обновлённого Lada Largus стартуют в марте 2021 года, некоторые цены уже известны.