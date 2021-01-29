СК РФ займется расследованием ДТП с автобусом в Самарской области

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Отмечается, что дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц),

Напомним, что авария произошла на федеральной автодороге М-5 "Урал" Самарской области. На 873-м км близ населенного пункта Заборовка столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус.

В результате аварии погибли, по последним данным, 12 человек и еще 12 госпитализированы. Большая часть пострадавших в ДТП - жители Ульяновской и Самарской областей. Для эвакуации пострадавших использовалась авиация.