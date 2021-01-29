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29.01.2021 22:15
Рубрика: Происшествия

В самарском минздраве рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП

Текст: Валентина Зотикова (Самара)

После ДТП с 10 погибшими в Сызранском районе госпитализированы 10 человек, получивших ранения. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии, состояние еще двух оценивается как средней степени тяжести.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области. Пострадавшие госпитализированы в Сызранскую центральную городскую больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь. В помощь коллегам направлена бригада медицинских специалистов из Самары.

Напомним, что трагедия произошла вечером в пятницу на 878 километре трассы М-5. По уточненным данным, в столкновении грузовика DAF и микроавтобуса Citroen, следовавшего в Сызрань, погибли 10 человек, еще 15 пострадали. Для эвакуации раненых власти привлекли санавиацию.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследование дела находится на особом контроле главы СК РФ по Самарской области.

Проверку начала и областная прокуратура. Надзорное ведомство даст оценку действиям ответственных лиц.

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