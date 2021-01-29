Законы февраля изменят соцсети и другие привычные вещи

В нем появится новая информация, если продает товары или предоставляет услуги индивидуальный предприниматель. Или взять - социальные сети. К их владельцам будут предъявлять серьезные требования. С них даже можно будет получить компенсацию за клевету и информацию, которая порочит деловую репутацию.
С 1 февраля владельцы соцсетей, которые распространяют информацию на территории России на русском и на языках народов нашей страны, должны строго следить за своим контентом. И удалять все, что противоречит законам Российской Федерации.
Это касается как информации, связанной с суицидами, наркотиками, гостайной и терроризмом, так и ненормативной лексикой, порнографией и со сведениями, которые порочат личность и деловую репутацию.
Все эти правила зафиксированы в Федеральном законе № 530-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
А те, чьи законные интересы и права были нарушены, могут обратиться в суд с исками о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации.
Законы и другие правовые акты, которые касаются новых обязательных требований для бизнеса, теперь будут вступать в силу строго по графику. Начинает действовать часть 1 статьи 3 Федерального закона № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в РФ".
Определены и конкретные даты: с 1 марта или с 1 сентября каждого года. Либо не ранее 90 дней после официальной публикации нормативного правового акта. Такой временной лаг в шесть месяцев необходим, чтобы предприниматели могли адаптироваться к новым требованиям.
Надо сказать, что похожий порядок хотели ввести еще в 2014 году. Даже жестче. Тогда Минэкономразвития инициировало законопроект, в котором предусматривалось вступление новых законов для бизнеса только один раз в году: 1 апреля или 1 октября.
С 1 февраля индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы, должны будут в кассовом чеке и бланке строгой отчетности указывать дополнительную информацию о товаре или услуге. Об этом говорится в Федеральном законе от 3 июля 2016 г. N 290-ФЗ.
Им придется писать не только название торговой позиции, но и ее объем, а также количество.
Как сообщает Федеральная налоговая служба, за неисполнение этого закона будет следовать штраф. Должностному лицу придется заплатить от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей, юрлицу от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Такая же ответственность ляжет на пользователя контрольно-кассовой техники, если у него не достоверно указаны ФИО кассира, осуществляющего расчеты.
"Законодателем по этой норме ранее была дана отсрочка малому бизнесу, чтобы он смог подготовиться, - сообщил "РГ" Евгений Машаров, член Экспертного совета по защите прав розничных инвесторов при ЦБ. - До 1 февраля 2021 года индивидуальные предприниматели (кроме тех, кто реализует подакцизные товары), применяющие единый сельхозналог, упрощенную систему налогообложения и работающие по патентам, могли не указывать в кассовых чеках и бланках строгой отчетности наименование товара (работы, услуги) и его количество. Таким образом, индивидуальный предприниматель должен будет установить кассу - в большинстве своем сейчас это онлайн-кассы - и, конечно же, отредактировать номенклатуру товаров".
ФНС также предупреждает: "Не забудьте, что по просьбе клиента, не направление покупателю кассового чека в электронном виде на электронную почту или номер телефона повлечет предупреждение или взыскание штрафа в размере 2 тысяч рублей с индивидуального предпринимателя и 10 тысяч рублей с организации".
C 1 февраля у ряда инвесторов паевых инвестиционных фондов (ПИФ) появятся новые возможности при погашении паев. Об этом говорится в Федеральном законе от 26 июля 2019 г. N 248-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Как говорится в указаниях Центробанка РФ, при погашении паев можно будет получать не только деньги, но и другое имущество, которое входит в состав фонда (например, объекты недвижимости). Но это будет доступно только для квалифицированных инвесторов.
"Нужно отметить, что некоторые закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости по такому принципу и работают, - напоминает эксперт Академии управления финансами и инвестициями предупреждает Алексей Кричевский, - Но надо понимать, что квалифицированных инвесторов имущество фонда интересует в меньшей степени, чем реальный рост стоимости паев".
Что же до простых инвесторов, продолжает эксперт, то здесь все еще проще. Фонды, банки и брокеры просто не будут включать пункт о возможности выделения имущества в договор покупки пая, и на этом история будет исчерпана.
"Ни у одного фонда нет никакого интереса к тому, чтобы выделять для пайщиков активы, которые приносят прибыль, будь то недвижимость, акции, облигации или другие инструменты, - поясняет Алексей Кричевский. - ПИФы - по своей сути это доля от неограниченного целого. Это не ETF, не биржевые фонды, торгующиеся на МосБирже или на других мировых торговых площадках. Поэтому принципиальных изменений как для обычных инвесторов с небольшим капиталом, так и для квалифицированных, счет которых исчисляется миллионами, этот документ не принесет".
С 15 февраля работодатели должны предоставить в Пенсионный фонд России (ПФР) отчет (форма СЗВ-ТД), в котором содержатся сведения о трудовой деятельности сотрудников. Об этом говорится в Федеральном законе от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ.
Это связано с переходом на электронные трудовые книжки. Новую отчетность необходимо предоставлять до 15 числа, следующего за отчетным месяцем, говорится на сайте ПФР.
Отчет должен содержать данные о сотрудниках, трудоустроенных в организацию, переведенных на другую работу, уволенных в январе прошлого года. Также в отчете должно отражаться последнее кадровое мероприятие, проведенное организацией в отношении сотрудника на 1 января 2020 года.
Если форма СЗВ-ТД не будет предоставлена в ПФР в срок или будет указана недостоверная информация, работодателя оштрафуют.
Потребовать продления договора аренды государственного земельного участка на льготных условиях можно до 28 февраля включительно. Далее срок этой нормы истекает.
О чем и говорится в Федеральном законе от 1 апреля 2020 г. N 98-ФЗ.
Напомним, что продлить аренду можно, даже имея задолженность перед арендодателем. Срок, на который увеличивается действие договора аренды, не может превышать срок действия предыдущего договора или трех лет.
В течение пяти дней арендодатель рассматривает заявление, и стороны заключают соглашение об увеличении срока действия договора аренды.