Законы февраля изменят соцсети и другие привычные вещи

В феврале вступают в силу законы, которые меняют правила для уже давно привычных вещей. Например, кассовый чек.

В нем появится новая информация, если продает товары или предоставляет услуги индивидуальный предприниматель. Или взять - социальные сети. К их владельцам будут предъявлять серьезные требования. С них даже можно будет получить компенсацию за клевету и информацию, которая порочит деловую репутацию.

Соцсети очистят от мата и клеветы

С 1 февраля владельцы соцсетей, которые распространяют информацию на территории России на русском и на языках народов нашей страны, должны строго следить за своим контентом. И удалять все, что противоречит законам Российской Федерации.

Это касается как информации, связанной с суицидами, наркотиками, гостайной и терроризмом, так и ненормативной лексикой, порнографией и со сведениями, которые порочат личность и деловую репутацию.

Все эти правила зафиксированы в Федеральном законе № 530-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

А те, чьи законные интересы и права были нарушены, могут обратиться в суд с исками о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации.

Законы вступят по расписанию

Законы и другие правовые акты, которые касаются новых обязательных требований для бизнеса, теперь будут вступать в силу строго по графику. Начинает действовать часть 1 статьи 3 Федерального закона № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в РФ".

Определены и конкретные даты: с 1 марта или с 1 сентября каждого года. Либо не ранее 90 дней после официальной публикации нормативного правового акта. Такой временной лаг в шесть месяцев необходим, чтобы предприниматели могли адаптироваться к новым требованиям.

Надо сказать, что похожий порядок хотели ввести еще в 2014 году. Даже жестче. Тогда Минэкономразвития инициировало законопроект, в котором предусматривалось вступление новых законов для бизнеса только один раз в году: 1 апреля или 1 октября.

Индивидуалов посадили за кассу

С 1 февраля индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы, должны будут в кассовом чеке и бланке строгой отчетности указывать дополнительную информацию о товаре или услуге. Об этом говорится в Федеральном законе от 3 июля 2016 г. N 290-ФЗ.

Им придется писать не только название торговой позиции, но и ее объем, а также количество.

Как сообщает Федеральная налоговая служба, за неисполнение этого закона будет следовать штраф. Должностному лицу придется заплатить от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей, юрлицу от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Такая же ответственность ляжет на пользователя контрольно-кассовой техники, если у него не достоверно указаны ФИО кассира, осуществляющего расчеты.

"Законодателем по этой норме ранее была дана отсрочка малому бизнесу, чтобы он смог подготовиться, - сообщил "РГ" Евгений Машаров, член Экспертного совета по защите прав розничных инвесторов при ЦБ. - До 1 февраля 2021 года индивидуальные предприниматели (кроме тех, кто реализует подакцизные товары), применяющие единый сельхозналог, упрощенную систему налогообложения и работающие по патентам, могли не указывать в кассовых чеках и бланках строгой отчетности наименование товара (работы, услуги) и его количество. Таким образом, индивидуальный предприниматель должен будет установить кассу - в большинстве своем сейчас это онлайн-кассы - и, конечно же, отредактировать номенклатуру товаров".

ФНС также предупреждает: "Не забудьте, что по просьбе клиента, не направление покупателю кассового чека в электронном виде на электронную почту или номер телефона повлечет предупреждение или взыскание штрафа в размере 2 тысяч рублей с индивидуального предпринимателя и 10 тысяч рублей с организации".

ПИФы расплатятся имуществом

C 1 февраля у ряда инвесторов паевых инвестиционных фондов (ПИФ) появятся новые возможности при погашении паев. Об этом говорится в Федеральном законе от 26 июля 2019 г. N 248-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Как говорится в указаниях Центробанка РФ, при погашении паев можно будет получать не только деньги, но и другое имущество, которое входит в состав фонда (например, объекты недвижимости). Но это будет доступно только для квалифицированных инвесторов.

"Нужно отметить, что некоторые закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости по такому принципу и работают, - напоминает эксперт Академии управления финансами и инвестициями предупреждает Алексей Кричевский, - Но надо понимать, что квалифицированных инвесторов имущество фонда интересует в меньшей степени, чем реальный рост стоимости паев".

Что же до простых инвесторов, продолжает эксперт, то здесь все еще проще. Фонды, банки и брокеры просто не будут включать пункт о возможности выделения имущества в договор покупки пая, и на этом история будет исчерпана.

"Ни у одного фонда нет никакого интереса к тому, чтобы выделять для пайщиков активы, которые приносят прибыль, будь то недвижимость, акции, облигации или другие инструменты, - поясняет Алексей Кричевский. - ПИФы - по своей сути это доля от неограниченного целого. Это не ETF, не биржевые фонды, торгующиеся на МосБирже или на других мировых торговых площадках. Поэтому принципиальных изменений как для обычных инвесторов с небольшим капиталом, так и для квалифицированных, счет которых исчисляется миллионами, этот документ не принесет".

У начальников прибавится отчетности

С 15 февраля работодатели должны предоставить в Пенсионный фонд России (ПФР) отчет (форма СЗВ-ТД), в котором содержатся сведения о трудовой деятельности сотрудников. Об этом говорится в Федеральном законе от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ.

Это связано с переходом на электронные трудовые книжки. Новую отчетность необходимо предоставлять до 15 числа, следующего за отчетным месяцем, говорится на сайте ПФР.

Отчет должен содержать данные о сотрудниках, трудоустроенных в организацию, переведенных на другую работу, уволенных в январе прошлого года. Также в отчете должно отражаться последнее кадровое мероприятие, проведенное организацией в отношении сотрудника на 1 января 2020 года.

Если форма СЗВ-ТД не будет предоставлена в ПФР в срок или будет указана недостоверная информация, работодателя оштрафуют.

Истекает срок для продления аренды госземель

Потребовать продления договора аренды государственного земельного участка на льготных условиях можно до 28 февраля включительно. Далее срок этой нормы истекает.

О чем и говорится в Федеральном законе от 1 апреля 2020 г. N 98-ФЗ.

Напомним, что продлить аренду можно, даже имея задолженность перед арендодателем. Срок, на который увеличивается действие договора аренды, не может превышать срок действия предыдущего договора или трех лет.

В течение пяти дней арендодатель рассматривает заявление, и стороны заключают соглашение об увеличении срока действия договора аренды.