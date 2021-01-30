Овечкин и Орлов допущены к тренировкам и играм "Вашингтона"

Нападающий Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов допущены к тренировкам и матчам "Вашингтона" после наказания за нарушение протокола COVID-19.

Овечкин и Орлов приняли участие в субботней утренней раскатке "Вашингтона" перед матчем против "Бостона", сообщает TSN. Оба хоккеиста смогут принять в нем участие, если тренерский штаб не примет иное решение.

Евгений Кузнецов и Илья Самсонов пока не могут присоединиться к команде. Точная дата их возвращения пока неизвестна.

Без российской четверки "Вашингтон" провел четыре матча, одержав три победы и потерпев поражение в овертайме. С Овечкиным и партнерами "столичные" в начале сезона одержали всего две победы в четырех матчах.

Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов были наказаны 20 января за нарушение медицинских протоколов. Клуб также был оштрафован на 100 тысяч долларов. Все игроки получили отстранение на четыре матча.