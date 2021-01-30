Вильфанд пообещал москвичам морозные выходные

Эти выходные в Москве будут некомфортными в плане погоды. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что в субботу столбики термометров покажут -2…-3 градуса, но ориентироваться только на эти цифры жителям столицы не стоит.

"Погода будет ощущаться, как более холодная, потому что высокая влажность, снег будет идти, а еще порывистый ветер", - объяснил синоптик. По его словам, готовиться нужно к -10 градусам. Ну и подбирать соответствующую одежду, чтобы не мерзнуть на улице. При этом сам Вильфанд слово "похолодание" считает в данном случае не совсем уместным, так как температура воздуха будет выше нормы на восемь градусов.

Как ранее писала "Российская газета", в воскресенье в столице ожидаются сильные осадки, а в начале следующей недели в Москву вернется по-настоящему зимняя погода. Ночью морозы до минус 14 градусов, днем - до минус 10.