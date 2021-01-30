После ДТП под Самарой девять человек находятся в тяжелом состоянии

Девять человек, в том числе один ребенок, находятся в тяжелом состоянии после ДТП с рейсовым автобусом в Самарской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"Ребенок ночью был переведен в областную больницу, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, - говорится в сообщении. - Десять пострадавших находятся под наблюдением медработников в Сызранской больнице, состояние двоих оценивается как средней степени тяжести, остальные - в тяжелом состоянии".

Сейчас медики готовят пять пациентов эвакуировать в региональные больницы, чтобы оказать им специализированную помощь.

В пятницу 29 января на трассе недалеко от города Сызрань столкнулись микроавтобус, следовавший из Тольятти в Ульяновскую область, и грузовик. Погибли 12 человек, еще 11 госпитализированы с травмами.

По данным полиции, авария, вероятнее всего, произошла из-за того, что полуприцеп у грузовика занесло и он выехал на встречную полосу .

31 января в Ульяновской области объявлен днем траура.

Расследование уголовного дела по факту ДТП ведет центральный аппарат Следственного комитета РФ.