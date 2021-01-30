После ДТП под Самарой девять человек находятся в тяжелом состоянии

Новости

Зак Снайдер назвал дату премьеры "Лиги справедливости" 13:07
Макрон усомнился в дружбе с Британией и назвал Brexit ошибкой 13:04
В Москве взорвались газовые баллоны 12:58
В Москве открылись психологические онлайн-тренинги для школьников 12:55
Трампа могут выселить из его резиденции во Флориде 12:33
Названа средняя зарплата московских учителей в 2020 году 12:29
Роскомнадзор вызвал представителей соцсетей из-за неудаленных призывов к участию в акциях 12:26
В Болгарии для Сильвестра Сталлоне изготовили фальшивый паспорт 12:21
Чехия и Франция закрывают границы на фоне тревожной ситуации с COVID-19 12:02
На МЦД-2 откроют три новых вокзала 12:00
Движение BLM номинировали на Нобелевскую премию мира 11:54
Халк не вернется в "Зенит", он подписал контракт с "Атлетико Минейро" 11:47
В самые холодные дни года в столицу придут морозы 11:46
В КНР экс-главу госкомпании казнили за взятки 11:39
Nissan впервые показал Pathfinder на фото и видео 11:33
В московском метро Большое кольцо появится раньше срока 11:32
ГУВД: Уличные камеры наблюдения помогают в Москве выявить находящихся в розыске 11:29
"Спартак" должен оформить трансфер Промеса до 31 января 11:22
В США 11 спецназовцев отравились после употребления антифриза 11:20
Прилепин намерен идти на выборы в ГД по федеральному списку от нового объединения 11:01
Прилепин: К коалиции левых могут присоединиться и другие игроки 10:38
США хотят завершить процедуры по продлению ДСНВ до 5 февраля 10:26
СК расследует дело банды, которая создавала сайты-двойники 10:08
Глава СПЧ назвал провокацией призывы к участию в незаконной акции 31 января 10:04
СК возбудил дело о мошенничестве в отношении спонсора ФБК 09:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
30.01.2021 12:31
Рубрика: Происшествия

После ДТП под Самарой девять человек находятся в тяжелом состоянии

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

Девять человек, в том числе один ребенок, находятся в тяжелом состоянии после ДТП с рейсовым автобусом в Самарской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"Ребенок ночью был переведен в областную больницу, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, - говорится в сообщении. - Десять пострадавших находятся под наблюдением медработников в Сызранской больнице, состояние двоих оценивается как средней степени тяжести, остальные - в тяжелом состоянии".

В Башкирии при столкновении автобуса с грузовиком пострадали пассажиры

Сейчас медики готовят пять пациентов эвакуировать в региональные больницы, чтобы оказать им специализированную помощь.

В пятницу 29 января на трассе недалеко от города Сызрань столкнулись микроавтобус, следовавший из Тольятти в Ульяновскую область, и грузовик. Погибли 12 человек, еще 11 госпитализированы с травмами.

По данным полиции, авария, вероятнее всего, произошла из-за того, что полуприцеп у грузовика занесло и он выехал на встречную полосу .

31 января в Ульяновской области объявлен днем траура.

Расследование уголовного дела по факту ДТП ведет центральный аппарат Следственного комитета РФ.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область ПФО Ульяновская область

Главное сегодня

ГП: За провокации и насилие на незаконных акциях грозит статья "массовые беспорядки"
МИД РФ: Санкции ЕС против России противоречат интересам Евросоюза
В Ульяновской области 31 января объявили днем траура по погибшим в ДТП
В Росздравнадзоре разъяснили вопрос об оплате прививки от COVID-19
США хотят завершить процедуры по продлению ДСНВ до 5 февраля
Вступил в силу новый регламент МВД по выдаче и замене паспортов
Специалисты назвали самое распространенное киберпреступление