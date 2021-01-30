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30.01.2021 10:49
Рубрика: Происшествия

В Ульяновской области 31 января объявили днем траура по погибшим в ДТП

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил 31 января днем траура в регионе, сообщается на официальном сайте облправительства.

- Наш регион скорбит. Произошедшая авария - большое горе для всех жителей Ульяновской области. Мы окажем всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, - сказал глава области.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Крупная авария случилась вечером 29 января на трассе М-5 "Урал" в Самарской области недалеко от города Сызрань. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту из Тольятти в Ульяновскую область, столкнулся с грузовиком.

Полиция сообщила, что по предварительным данным, у грузового автомобиля занесло полуфургон и он выехал на встречную полосу.

В аварии погибли 12 человек. Еще 12 пострадавших находятся в больницах Самарской области. Это жители Ульяновского и Самарского регионов. Для эвакуации тяжелых пациентов привлекали санавиацию.

Самарский губернатор Дмитрий Азаров прервал командировку в Москву и вылетел в регион. Он пообещал, что пострадавшим и родственникам погибших окажут помощь.

По распоряжению руководителя СК РФ Александра Бастрыкина, расследование передано следователям Главного следственного управления СК России.

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