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30.01.2021 00:48
Рубрика: Власть

Власти Самарской области окажут помощь семьям погибших в смертельном ДТП

Текст: Валентина Зотикова (Самара)

Власти Самарской области окажут помощь семьям погибших в ДТП на федеральной трассе М-5 в Сызранском районе. Жертвами трагедии стали 12 человек, еще 12 находятся в больнице.

Как сообщил в Instagram губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, известно, что это жители Ульяновской и Самарской областей.

Фото: <a href="https://ktv-ray.ru/novost/pyatero-pogibshih-pod-syzranyu-proizoshla-strashnaya-massovaya-avariya/77475/" rel="nofollow" target="_blank">Телекомпания КТВ-ЛУЧ</a>
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- Мы будем тщательно расследовать обстоятельства трагедии, окажем необходимую медицинскую помощь пострадавшим. Конечно, окажем помощь семьям погибших, - пообещал лидер региона.

Дмитрий Азаров заверил, что держит ситуацию на личном контроле: он прервал командировку в Москву и вылетает в Самарскую область.

Напомним, что трагедия произошла вечером в пятницу на 878 километре трассы М-5 "Урал" близ села Заборовка. Грузовик DAF столкнулся с микроавтобусом Citroen, который ехал из Тольятти в Ульяновскую область. По предварительным данным, водитель фуры допустил занос полуприцепа и выехал на полосу встречного движения.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Для эвакуации раненых привлекалась санавиация. Пострадавшие госпитализированы в Сызранскую центральную городскую больницу. В помощь местным медикам направлены бригады врачей из Тольятти и Самары.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По распоряжению руководителя СК РФ Александра Бастрыкина, расследование передано следователям Главного следственного управления СК России.

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