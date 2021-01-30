Власти Самарской области окажут помощь семьям погибших в смертельном ДТП

Власти Самарской области окажут помощь семьям погибших в ДТП на федеральной трассе М-5 в Сызранском районе. Жертвами трагедии стали 12 человек, еще 12 находятся в больнице.

Как сообщил в Instagram губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, известно, что это жители Ульяновской и Самарской областей.

- Мы будем тщательно расследовать обстоятельства трагедии, окажем необходимую медицинскую помощь пострадавшим. Конечно, окажем помощь семьям погибших, - пообещал лидер региона.

Дмитрий Азаров заверил, что держит ситуацию на личном контроле: он прервал командировку в Москву и вылетает в Самарскую область.

Напомним, что трагедия произошла вечером в пятницу на 878 километре трассы М-5 "Урал" близ села Заборовка. Грузовик DAF столкнулся с микроавтобусом Citroen, который ехал из Тольятти в Ульяновскую область. По предварительным данным, водитель фуры допустил занос полуприцепа и выехал на полосу встречного движения.

Для эвакуации раненых привлекалась санавиация. Пострадавшие госпитализированы в Сызранскую центральную городскую больницу. В помощь местным медикам направлены бригады врачей из Тольятти и Самары.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По распоряжению руководителя СК РФ Александра Бастрыкина, расследование передано следователям Главного следственного управления СК России.