В МВД назвали причину ДТП с 12 погибшими в Самарской области

В МВД России назвали причину смертельного ДТП в Самарской области. По предварительным данным, водитель фуры допустил занос полуприцепа и выехал на полосу встречного движения.

Об этом сообщил сайт ведомства. Напомним, что резонансное ДТП произошло вечером в пятницу на федеральной трассе М-5 "Урал" в Сызранском районе.

- По предварительным данным водитель грузового автомобиля "ДАФ" допустил занос полуприцепа и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом "Ситроен", который двигался из Сызрани в Ульяновскую область, - уточнили в МВД РФ.

По данным СК России, число погибших достигло 12 человек, еще 12 находятся в больнице.

Как уже писала "РГ", для эвакуации раненых власти привлекли санавиацию.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По распоряжению руководителя СК РФ Александра Бастрыкина, расследование передано следователям Главного следственного управления СК России.