Семьям погибших в ДТП под Самарой выплатят по миллиону рублей

Всем пострадавшим и семьям погибших в аварии на трассе М5 в Самарской области по решению самарского и ульяновского губернаторов будет оказана финансовая поддержка, сообщили в региональном правительстве.

Семьям погибших будет выплачено по миллиону рублей. Пострадавшим - от 100 до 200 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести травм.

Всего в ДТП погибли 12 человек и столько же находятся с травмами в больницах. Девять человек в тяжелом состоянии.

Напомним, авария случилась вечером 29 января. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Предварительно известно, что водитель грузового автомобиля не справился с управлением.

В Ульяновской и Самарской областях 31 января объявлено днем траура.

Расследование дела передано в СК РФ.