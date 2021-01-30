В Самарской области 31 января объявили траур по погибшим в ДТП

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил 31 января днем траура по погибшим в ДТП с автобусом, сообщило региональное правительство. Ранее день траура 31 января был объявлен в Ульяновской области.

Напомним, трагедия произошла вечером 29 января. Рейсовый автобус столкнулся с грузовой машиной на трассе недалеко от города Сызрань в Самарской области. В автобусе ехали жители Самарской и Ульяновской областей. 12 человек погибли, еще 12 находятся в больнице. Девять человек в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок.

По предварительной версии, водитель грузовика не справился с управлением, когда у него занесло прицеп, и выехал на встречную полосу.

Сейчас Азаров находится в Сызранской больнице. Власти на месте принимают решения о помощи пострадавшим.

Расследование уголовного дела по факту ДТП ведёт центральный аппарат СК РФ.