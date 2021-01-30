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30.01.2021 23:34
Рубрика: Происшествия

На Кубани арестовали подозреваемого в стрельбе на поминках

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

Анапский районный суд арестовал на два месяца подозреваемого в перестрелке в хуторе Заря, во время которой был убит один человек и еще трое ранены, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба прокуратуры по Самарской области
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Как ранее писала "РГ", в хуторе Заря под Анапой во второй половине дня 28 января неизвестный открыл стрельбу по четырем мужчинам. В итоге от ранений на месте скончался 34-летний мужчина, еще трое были доставлены в больницу. Конфликт разгорелся после поминок.

Позже в селе Возрождение города Геленджик были задержаны двое подозреваемых в совершении этого преступления, сообщили в полиции края. При обыске у задержанных нашли пистолет Макарова и ружье, а также боеприпасы к ним.

По данным правоохранителей, мужчине, который устроил стрельбу, 33 года, он - житель Анапы. Его арестовали по решению суда. Его сообщник находится в полиции, решается вопрос о мере пресечения в отношении него.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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