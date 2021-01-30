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30.01.2021 03:00
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре объяснили, почему снижается заболеваемость COVID-19

Текст: Ольга Игнатова
В России с начала пандемии коронавирус выявлен примерно у четырех миллионов россиян. Это около трех процентов населения страны.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

По мнению заместителя директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, удерживать распространение инфекции на низком уровне помогает комплекс мер, разработанный Роспотребнадзором.

"Это и мероприятия, регламентирующие работу школ, предприятий, общественного транспорта. Были задействованы, как вы помните, и ограничительные мероприятия, такие, как, например, закрытие на определенное время предприятий общепита. Кроме того, очень важно было оперативно реагировать на изменение эпидемической ситуации в стране. Все это в итоге оказало позитивное влияние", - напомнил "Российской газете" Горелов.

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И даже вопреки прогнозам о том, что после новогодних праздников заболеваемость поползет вверх, ситуация остается стабильной. "Вопреки прогнозам, в новогодние праздники социальная активность была снижена, люди реже пользовались общественным транспортом, меньше посещали общественные места. Поскольку каникулы длились почти две недели - фактически инкубационный период коронавируса, то цепочки передачи вируса разорвались. Очень жесткий контроль происходит и на границе, все приезжающие, из любой страны, в течение трех дней должны пройти обследование, и при положительном результате они изолируются", - отметил ученый.

Кроме того, существенную роль играет и начавшаяся вакцинация против коронавирусной инфекции. "Хочется отметить, что в целом мы стали боле привержены к соблюдению противоэпидемических мер. Можно сказать, что мы научились жить с вирусом. Тем не менее расслабляться еще рано. У нас сейчас хрупкое равновесие", - добавил Горелов.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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