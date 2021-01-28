Эпидемиолог сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Массовая вакцинация населения и, как следствие, увеличение иммунной прослойки в обществе приведут к улучшению эпидобстановки в России. Об этом заявил член-корреспондент РАН Александр Горелов, говоря о COVID-19 в нашей стране. И добавил, что постепенное снижение заболеваемости начнется через 1,5-2 месяца. Но уровень коллективного иммунитета населения все еще невысок, подчеркнул специалист.

Главное сейчас - это обеспечить доступность вакцин от COVID-19. В противном случае пандемия может затянуться. Такое мнение на Всемирном экономическом форуме в Давосе озвучил президент России - Владимир Путин.

К счастью, в России пока не обнаружены ни японский, ни "южноафриканский" штаммы коронавируса. Последний является более заразным. А вот по японскому пока данных мало. "В настоящее время тяжело оценить его уровень патогенности, контагиозности", - рассказали специалисты японского Национального института инфекционных болезней. Известно только, что новую мутацию коронавируса выявили у четырех человек, прилетевших в Страну восходящего солнца из Бразилии. Но этот штамм отличается от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР.