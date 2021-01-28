Новости

Более половины японских компаний выступили за проведение Олимпиады 06:55
Apple впервые заработала более $100 млрд за квартал 06:42
Пентагон займется моделированием рисков изменения климата 06:37
Состояние заболевшего COVID-19 президента Мексики не вызывает опасений 06:01
Эпидемиолог сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России 05:59
СМИ: Трамп может выступить с письменным заявлением на процессе в Сенате 05:40
Инфекционист предостерегла от использования двух масок одновременно 05:33
Колумбия отменила авиарейсы в Бразилию из-за мутации коронавируса 05:01
Вирусолог назвал сроки снятия ограничений из-за COVID-19 в России 04:34
ВОЗ заявила об обнаружении "британского" штамма коронавируса в 70 странах 04:28
Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в ряде регионов России 04:02
Ученые: В мире наблюдается самая жаркая погода за последние 12 тысяч лет 03:15
Стало известно, кто будет председателем суда над Трампом 03:10
Психиатрическое освидетельствование работники будут проходить сами 03:00
Сандерс заработал почти 2 млн долларов на товарах со своим фото в варежках 02:55
США приостановили продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ 02:23
Худшая команда чемпионата Англии обыграла "Манчестер Юнайтед" 02:05
В ВОЗ заявили о возможности пандемии из-за вируса Nipah 01:58
Демократы предложили сделать Вашингтон 51 американским штатом 01:55
Чешские власти ужесточат в стране ограничения из-за коронавируса 01:48
СМИ: Германия запретит въезд из ряда стран из-за мутаций коронавируса 01:35
Вильфанд спрогнозировал приход в Москву "сиротской зимы" 01:16
В Ливане демонстранты закидали полицию боевыми гранатами 00:53
ПФР напомнил о необходимости подать заявление на детские выплаты до 31 марта 00:47
Байден подписал три указа о противодействии изменению климата 00:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
28.01.2021 05:59
Рубрика: Общество

Эпидемиолог сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Массовая вакцинация населения и, как следствие, увеличение иммунной прослойки в обществе приведут к улучшению эпидобстановки в России. Об этом заявил член-корреспондент РАН Александр Горелов, говоря о COVID-19 в нашей стране. И добавил, что постепенное снижение заболеваемости начнется через 1,5-2 месяца. Но уровень коллективного иммунитета населения все еще невысок, подчеркнул специалист.

Фото: iStock
Вирусолог назвал сроки снятия ограничений из-за COVID-19 в России

Главное сейчас - это обеспечить доступность вакцин от COVID-19. В противном случае пандемия может затянуться. Такое мнение на Всемирном экономическом форуме в Давосе озвучил президент России - Владимир Путин.

К счастью, в России пока не обнаружены ни японский, ни "южноафриканский" штаммы коронавируса. Последний является более заразным. А вот по японскому пока данных мало. "В настоящее время тяжело оценить его уровень патогенности, контагиозности", - рассказали специалисты японского Национального института инфекционных болезней. Известно только, что новую мутацию коронавируса выявили у четырех человек, прилетевших в Страну восходящего солнца из Бразилии. Но этот штамм отличается от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР.

Попова: Ситуация с распространением COVID-19 продолжает стабилизироваться
Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков рассказал о ежедневном контроле регулирования цен на продукты
МИД РФ вручил ноту протеста представителю посольства США из-за фейков
Роскомнадзор оштрафовал СМИ-иноагенты на 1,1 млн рублей
Соцсети привлекут к ответственности за вовлечение подростков в незаконные акции
В Роспотребнадзоре пояснили, почему после прививки бывает мало антител
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России