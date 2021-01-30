В Сети опубликовали первое фото Lada Largus FL в кузове фургон

В свободном доступе появилось первые фото обновленной Lada Largus в кузове "грузовой фургон".

Напомним, что официальное фото рестайлингового Largus АвтоВАЗ опубликовал еще 14 декабря, но тогда компания показала новинку только в варианте Cross-универсал. Грузовой вариант до сих пор держится в секрете.

Судя по неофициальному снимку, опубликованному ресурсом AvtoVAZ News, фургон с модернизацией также получит новое оперение кузова - с X-образным оформлением и блок-фарами от Renault Logan II. Изменятся штампованные панели передних крыльев и капота, а также бампер и решетка радиатора.

В салоне фургона ожидаются новая передняя панель, измененная центральная консоль и другие дверные карты.

Серийное производство обновленного семейства Lada Largus должно стартовать 4 февраля.