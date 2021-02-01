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01.02.2021 11:44
Рубрика: Российский автопром

Lada Niva Travel будут выпускать на АвтоВАЗе

Текст: Константин Руссов

В настоящее время сборка Lada Niva Travel (глубоко модернизированная Chevrolet/Lada Niva) осуществляется на мощностях АО "Lada Запад Тольятти", которое до конца 2019 года являлось совместным предприятием АвтоВАЗа с General Motors. Во второй половине 2021 года может состояться перенос производства внедорожника.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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По данным источника группы "Нетипичный АвтоВАЗ", Lada Niva Travel будут выпускать в сборочно-кузовном производстве (СКП) АвтоВАЗа, то есть Niva Travel станет соседом по конвейеру Lada Niva Legend.

В настоящее время на АвтоВАЗе и на "Лада Запад Тольятти" компания реализует программу оптимизации численности персонала: увольнение по соглашению обоих сторон с выплатой компенсации в размере пяти зарплат и перевод сотрудников в другие подразделения завода и его дочерних предприятий.

Что будет с мощностями "Лада Запад Тольятти", пока неизвестно.

"Мы традиционно не комментируем неясные источники из соцсетей. Слухов много всегда. Главное, что машины есть в дилерской сети", - ответили "Российской газете" в пресс-службе АвтоВАЗа.

Напомним, производство Lada Niva Travel стартовало в конце 2020 года, старт продаж внедорожника состоялся в прошлом месяце.

#Lada