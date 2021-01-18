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18.01.2021 13:00
Рубрика: Российский автопром

Появились первые реальные фото Lada Niva Legend

Текст: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов Фото: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов

Не так давно АвтоВАЗ объявил о возвращении первоначального имени внедорожнику Lada 4x4. Теперь модель называется Lada Niva Legend.

Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
Новая Lada Vesta выехала на тесты: фото прототипа

В распоряжении "Российской газеты" появились первые фотографии Lada Niva Legend. Автомобиль отличает новый шильдик на задней двери и пластиковые накладки, расположенные в трёхсекционных вентиляционных отверстиях на задних стойках кузова.

Как отмечают в пресс-службе российской марки, накладки уменьшили шумы до 3,7дБА при интенсивном разгоне и до 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120 км/ч.

Под капотом внедорожника располагается "атмосферник" объёмом 1,7 литра (83 л. с.). Мотор агрегатируется с пятиступенчатой "механикой". Машина оснащается полным приводом, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

В настоящее время стоимость трёхдверной версии Niva Legend составляет от 599 900 рублей. Пятидверная модификация стоит от 644 900 рублей.

Ранее в рамках пресс-конференции группы Renault было продемонстрировано изображение Lada Niva нового поколения, которая разрабатывается на платформе CMF-B. Перспективная модель увидит свет в 2024 году.

Фото: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов
#Lada