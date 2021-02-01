Мультфильм "Душа" возглавил кинопрокат в России и СНГ

Приключенческий мультфильм от режиссеров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса "Душа" возглавил прокат в России и СНГ. Легкий жанр поднимает серьезные темы - в чем прелесть жизни - это только один из вопросов, над которым предлагается поразмышлять зрителям. По итогам прошедших выходных сборы анимационной истории превысили 260 миллионов рублей (260,4 млн).

Вторую строчку рейтинга сборов занял детективный триллер под названием "Дьявол в деталях". Режиссер Джон Ли Хэнкок собрал в картине звездный состав актеров - Дензела Вашингтона, Рами Малека и Джареда Лето. От первого до последнего кадра эта полицейская драма разыгрывается как по нотам: в ней есть загадочные убийства с необычными деталями, суровый детектив с тяжелой судьбой и его более молодой, перспективный и идеалистичный напарник. И, конечно, сам хитроумный убийца. Сборы фильма за выходные приблизились к 82 миллионам рублей (81,7 млн).

Боевик "Охотник на монстров" занимает третью строчку рейтинга. Это режиссерская работа Пола У. С. Андерсона. Сюжет фильма основан на серии игр Monster Hunter. Одну из центральных ролей в картине сыграла Мила Йовович. Ее персонажу - лейтенанту Натали Артемис - предстоит объединить силы с таинственным охотником, который нашел способ противостоять монстрам. За выходные картина собрала 79,5 миллиона рублей.

Замыкают пятерку лидеров кинопроката российский приключенческий фильм "Последний богатырь: Корень зла" от режиссера Дмитрия Дьяченко и отечественная военная драма "Зоя" с Анастасией Мишиной. Новая история о встрече двух миров - современной России и сказочного Белогорья, где живут былинные герои, собрала в прокате 39 миллионов рублей. Военная драма набрала 31,5 миллиона рублей. Данные кассовых сборов с 28 по 31 января публикует портал kinobusiness.com.