Водителя попавшей в ДТП с 12 погибшими фуры арестовали на два месяца

Водителя грузовика DAF с полуприцепом, который спровоцировал ДТП с 12 погибшими и 10 тяжелоранеными пассажирами на трассе под Сызранью, арестовали на два месяца. Сообщили "РГ" в прокуратуре Самарской области.

Такое решение вынес вчера Сызранский районный суд. Водитель арестован до 29 марта, уточнили в ведомстве.

Также в прокуратуре пояснили, что идет проверка работы индивидуального предпринимателя, который осуществлял пассажирские перевозки.

Маршрутный автобус, который пострадал в страшной аварии, конструктивно предусматривает 18 посадочных мест. Однако машина курсировала по пригородному маршруту, что позволяет водителю брать еще четырех стоячих пассажиров.

Таким образом, здесь нарушений не было, пояснили "РГ" в надзорном ведомстве. Проверка продолжается.

Напомним, 29 января в 19.20 на 878 километре трассы в районе поселка Заборовка грузовик DAF столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим в Сызрань. У него занесло прицеп на встречную полосу. В результате 12 человек погибли, еще 10 пассажиров остаются в тяжелом состоянии.