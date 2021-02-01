Расстрелявшему четверых мужчин на Кубани предъявили обвинение

Следственным отделом по Анапе СК РФ Краснодарского края предъявлено обвинение в убийстве одного и покушении на убийство трех человек 33-летнему жителю города. Как сообщили в пресс-службе ведомства, обвиняемого заключили под стражу.

- В рамках расследования дела об убийстве 34-летнего местного жителя, покушении на убийство трех мужчин и незаконном обороте оружия, 33-летнему знакомому потерпевших предъявлено обвинение в совершении данных преступлений, - говорится в сообщении ведомства.

Следствие продолжает собирать доказательства по делу и устанавливает все обстоятельства совершенных преступлений.

Как сообщалось ранее, 28 января в хуторе Заря под Анапой мужчина открыл огонь из пистолета по нескольким людям после поминок. Один из пострадавших скончался по пути в больницу, еще троих доставили в лечебное учреждение с огнестрельными ранениями. Утром 29 января подозреваемого задержали в селе Возрождение под Геленджиком. Также задержали его сообщника. При обыске у задержанных нашли пистолет Макарова и ружье, а также боеприпасы к ним.