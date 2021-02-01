Новости

Мультфильм "Душа" возглавил кинопрокат в России и СНГ 01:52
Британский ветеран-герой по сбору средств Том Мур госпитализирован с COVID-19 01:48
В Грузии с 1 февраля начнут снимать введенные из-за COVID-19 ограничения 01:39
Синоптик предупредил об аномальной погоде в ряде регионов в феврале 01:30
В праздники россияне чаще всего покупали в аптеках маски и антисептики 00:56
Президент Милош Земан призвал применять "Спутник V" в Чехии 00:29
В Амстердаме полиция задержала более 30 участников протестов 00:17
Демонстранты в Ливане использовали против полиции 16 боевых гранат 31.01.2021
В Санкт-Петербурге арестовали семерых участников незаконной акции 31.01.2021
Президент Чехии назвал шумиху вокруг Навального "балаганом" 31.01.2021
По несанкционированной акции в Петербурге возбуждено еще одно уголовное дело 31.01.2021
Инфекционист спрогнозировал ослабление масочного режима в России 31.01.2021
В РАН оценили последствия надвигающейся на Россию магнитной бури 31.01.2021
В Петербурге полиция опровергла применение газа на незаконной акции 31.01.2021
Пассажирский самолет вынужденно сел в Краснодаре 31.01.2021
Патриарх Кирилл рассказал о кризисе молодого поколения 31.01.2021
Онколог Минздрава назвал самые распространенные виды рака у мужчин и женщин 31.01.2021
В Башкирии совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет 31.01.2021
В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в нападении на бойца ОМОНа 31.01.2021
Путин проведет совещания по отраслям экономики и пообщается с учителями 31.01.2021
Всю территорию МКАД в столице оборудуют камерами видеонаблюдения 31.01.2021
В Москве водителей призвали к осторожности из-за гололеда 31.01.2021
В Москве избит бизнесмен из списка Forbes 31.01.2021
Названы лидеры кинопроката в России 31.01.2021
В Калининградской области прокомментировали "планы" удара НАТО по региону 31.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что должны знать родители о своих проблемных детях
Что должны знать родители о своих проблемных детях
Прощание с Василием Лановым состоится 1 февраля
Прощание с Василием Лановым состоится 1 февраля
01.02.2021 01:30
Рубрика: Общество

Синоптик предупредил об аномальной погоде в ряде регионов в феврале

Текст: Ольга Игнатова
Очень неоднородным обещает быть февраль в российских регионах. Так, последний месяц зимы окажется аномально теплым в Крыму, на Кубани и на Кавказе, на юге Урала и Западной Сибири, в Красноярском крае и Хакасии. А вот жителей Дальнего Востока ждет испытание холодом. Например, аномальные морозы прогнозируются на юге Хабаровского края, в северо-западных регионах Якутии и на Сахалине.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

На большей же части европейской территории России температура будет в пределах нормы, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. "Но погода в феврале будет неоднородной: будут и морозы, и оттепели, и похолодания, и потепления", - отметил синоптик.

Фото: iStock
Синоптик озвучил сроки наступления весны в центральных регионах России

Мало осадков в феврале выпадет на севере европейской части России, на Урале, в Западной и Средней Сибири, а также в Забайкалье. Избыток осадков в течение месяца может быть в центре европейской части России, северных регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в Поволжье, в центре и на юге Урала, на юге Западной Сибири, Красноярского края, Чукотке, Камчатке, юге Хабаровского края, местами в Приморье.

Как ранее рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, в Москве в феврале выпадает обычно немного осадков - 36 миллиметров. Меньше этого бывает только в марте, который считается самым "засушливым" месяцем в году. Но в нынешнем феврале осадков может выпасть больше обычного.

Среднемесячная температура февраля в столице составляет минус 7,7 градуса. Ожидается, что она будет выше на один градус, то есть составит в среднем минус 6,7 градуса. Преобладающие ночные температуры - минус 7-12 градусов, дневные - минус 1-6 градусов. Но при похолоданиях температура ночью может понижаться до -20 градусов, а днем быть не выше -15 градусов.

Февраль, по словам Паршиной, переходный месяц. Если в его начале среднесуточная температура воздуха составляет минус 10 градусов, то к концу февраля уже минус 5 градусов. То есть к концу месяца уже отчетливо будет чувствоваться приближение весны.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Сибирь ЮФО Республика Крым СФО Хакасия СФО Красноярский край ДФО Хабаровский край ДФО Якутия

Главное сегодня

Песков назвал продление ДСНВ успехом Путина
МИД РФ: США сознательно поощряют протесты в России
Мишустин направил более 18 млрд на зарплаты новых врачей
Инфекционист спрогнозировал ослабление масочного режима в России
В РАН оценили последствия надвигающейся на Россию магнитной бури
Помогать тяжелобольным детям с этого года будут по новым правилам
В Роскачестве рассказали, почему вода из кулеров может быть опасна