Синоптик предупредил об аномальной погоде в ряде регионов в феврале

Очень неоднородным обещает быть февраль в российских регионах. Так, последний месяц зимы окажется аномально теплым в Крыму, на Кубани и на Кавказе, на юге Урала и Западной Сибири, в Красноярском крае и Хакасии. А вот жителей Дальнего Востока ждет испытание холодом. Например, аномальные морозы прогнозируются на юге Хабаровского края, в северо-западных регионах Якутии и на Сахалине.

На большей же части европейской территории России температура будет в пределах нормы, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. "Но погода в феврале будет неоднородной: будут и морозы, и оттепели, и похолодания, и потепления", - отметил синоптик.

Мало осадков в феврале выпадет на севере европейской части России, на Урале, в Западной и Средней Сибири, а также в Забайкалье. Избыток осадков в течение месяца может быть в центре европейской части России, северных регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в Поволжье, в центре и на юге Урала, на юге Западной Сибири, Красноярского края, Чукотке, Камчатке, юге Хабаровского края, местами в Приморье.

Как ранее рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, в Москве в феврале выпадает обычно немного осадков - 36 миллиметров. Меньше этого бывает только в марте, который считается самым "засушливым" месяцем в году. Но в нынешнем феврале осадков может выпасть больше обычного.

Среднемесячная температура февраля в столице составляет минус 7,7 градуса. Ожидается, что она будет выше на один градус, то есть составит в среднем минус 6,7 градуса. Преобладающие ночные температуры - минус 7-12 градусов, дневные - минус 1-6 градусов. Но при похолоданиях температура ночью может понижаться до -20 градусов, а днем быть не выше -15 градусов.

Февраль, по словам Паршиной, переходный месяц. Если в его начале среднесуточная температура воздуха составляет минус 10 градусов, то к концу февраля уже минус 5 градусов. То есть к концу месяца уже отчетливо будет чувствоваться приближение весны.