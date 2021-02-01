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Составлен список "50 лучших вестернов всех времен"

Мировое кино
    01.02.2021, 11:45
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Очередной список фильмов "всех времен и народов" стал доступен заинтересованной публике. В этот раз издание Vulture прошлось по вестернам, выделив пятьдесят самых-самых.

Фото: iStock
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Отмечено: хоть жанр ныне и не имеет уж той популярности, что в "золотые" свои годы, о полном его закате говорить рановато.

В немалой части - за счет гибкости и умении рассказывать в антураже Дикого Запада абсолютно разные истории. Чему подтверждение, к примеру, - только что вышедшие "Новости со всех концов света" с Томом Хэнксом. Не говоря уже про разного рода комикс-вестерны и космические вестерны - от "Светлячка" до мощно выстрелившего "Мандалорца".

Итак, первая десятка, по мнению обозревателя ресурса, выглядит следующим образом:

1. "Искатели" Джона Форда с Джоном Уэйном и Натали Вуд.

2. "Непрощенный" Иствуда.

3. "Однажды на Диком Западе" Леоне с Бронсоном и Кардинале.

4. Взявший два "Оскара" "Дилижанс" тех же Форда и Уэйна.

5. "МакКейб и миссис Миллер" Олтмена.

6. "Красная река" с Уэйном.

7. "Дикая банда" Пекинпа.

8. "Рио Браво" (да, вновь с Уэйном).

9. "Обнаженная шпора" с Джеймсом Стюартом.

10. "Обход Мика" - новодел 2010 года с Мишель Уильямс.уэйн

Далее в списке есть, разумеется, "Хороший, плохой, злой", "Ровно в полдень", "За пригоршню долларов" и "На несколько долларов больше", "Мертвец" Джармуша, "Железная хватка" братьев Коэн, "Великолепная семерка" Джона Стёрджеса, а также ряд жанровых шлягеров, о существовании которых человек, не особо углубленно знакомый с этим пластом киноискусства, и не подозревал.

Полный аннотированный перечень - по ссылке.

Ранее был составлен список из пятидесяти культовых фильмов, далеко не сразу нашедших своего зрителя. И рейтинг лучших боевиков восьмидесятых и девяностых.

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