Владимир Путин дал поручения в сфере правозащиты. Главное

Президент поручил проработать вопрос о создании суда по правам человека, подготовить концепцию правозащиты в цифровом пространстве и дополнительные требования к иностранным IT-компаниям. Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека опубликован на сайте Кремля.

- Верховному Суду рекомендовано до лета рассмотреть с Минюстом вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека и представить при необходимости предложения.

- Будет проработана возможность введения административной преюдиции по статье 280 Уголовного кодекса ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности").

- Появятся проекты концепции обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве России и "дорожной карты" с мероприятиями по повышению цифровой грамотности и обучению навыкам информационной безопасности и "цифровой гигиены".

- К августу будут представлены предложения по дополнительным требованиям к зарубежным технологическим компаниям, работающим в Рунете.

- До мая примут меры по обеспечению в регионах прав журналистов, предусмотренных законодательством о СМИ.

- Правительство проанализирует международную практику ведения регистров доноров костного мозга и представит при необходимости предложения о целесообразности поправок.

- К весне будет усовершенствована система сертификации и контроля дезинфицирующих средств, а также организация дезинфекционных работ.

- Совместно с Уполномоченным по правам ребенка Верховный суд рассмотрит вопрос об установлении особенностей освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшими.

- Генпрокуратура проверит сведения об оказании незаконного воздействия на ряд фигурантов уголовных дел.

- Генпрокуратура проанализирует правоприменительную практику при строительстве в зонах охраны объектов культурного наследия народов России, а также по части ответственности за уничтожение или повреждение таких объектов.