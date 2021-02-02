Глава ВОЗ сообщил о снижении числа новых случаев COVID-19 в мире

Количество регистрируемых по всему мину новых случаев COVID-19 снижается третью неделю подряд. О позитивной тенденции рассказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, вирус SARS-CoV-2 можно контролировать даже при наличии разных штаммов, которые сейчас циркулируют. Напомним, первыми о мутации коронавируса в декабре сообщили британские ученые. Затем стали появляться сообщения о новых разновидностях вируса в ЮАР, Бразилии, Японии.

По мнению главы ВОЗ, сдержать распространение инфекции помогают разные санитарные меры, доказавшие свою эффективность - это защитные маски, социальная дистанция и прививки. Кстати, ранее Тедрос Адханом Гебрейесус обрушился с критикой на страны, которые не хотят делиться с другими вакциной. "Национализм в области вакцин только продлевает пандемию COVID-19", - заявил он.