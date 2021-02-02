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02.02.2021 11:31
Рубрика: Происшествия

Челябинские металлурги не смогли обжаловать штраф за загрязнение реки

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда отклонила апелляционную жалобу металлургического гиганта на взыскание ущерба от сброса неочищенных сточных вод в реку Миасс. Требование о выплате 142,6 миллиона рублей ступило в законную силу, сообщили во вторник в прокуратуре региона.

- По результатам проведенной проверки были выявлены нарушения при осуществлении ПАО "Челябинский металлургический комбинат" сбросов сточных вод в водный объект, - сообщила представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева. - Согласно методике исчисления размера вреда, в период с 2016 по 2017 год по Каштакскому и Першинскому выпускам сточных вод сумма ущерба составила 142,6 млн. рублей. Причина в том, что предприятие не обеспечило применение наилучших существующих технологий очистки.

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Как уже сообщала "РГ", прошлой осенью суд удовлетворил два иска природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора, по которым предприятию надлежит возместить экологический ущерб, нанесенный водной артерии Челябинска с июля 2016 по ноябрь 2017 года. Кроме штрафа в размере 142,6 миллиона рублей за сброс неочищенных стоков из двух промышленных водоемов-отстойников - Каштакского и Першинского прудов, суд вынес решение о взыскании еще 47,2 миллиона рублей за стоки из третьего отстойника - Баландинского пруда.

Кроме того в суд поступили новые иски о сбросе стоков в период с декабря 2017 по декабрь 2018 года. По загрязнению реки на территории Челябинска он, по данным Росприроднадзора, превысил 188 миллионов рублей, на территории Красноармейского района - 62 миллиона. Таким образом, сумма новых исков составила 250 миллионов рублей. А с учетом уже назначенных штрафов размер санкций приблизился к половине миллиарда рублей.

Вероятно, именно это побудило металлургов подписать отдельное соглашение о готовности к 2024 году нивелировать вредное влияние на реку Миасс. Планируется, что сброс стоков из Каштакского и Першинского промышленных прудов-отстойников на территории Челябинска будет прекращен полностью, а на Баландинском - значительно сокращен.

Вместе с тем претенциозная работа продолжается. Не исключено, что предприятию в скором времени предъявят новый счет за загрязнение реки в 2019-2020 годах.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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