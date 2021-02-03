Наш репортер передает из центра Европы

Пандемия закрыла туристам дверь в Европу. Шлагбаумы на границах, тесты, карантин… Редко кому удастся преодолеть все рогатки и препоны. Да и сомнительное удовольствие от такого вояжа.

От Москвы до центра Европы - 556 километров, а от белорусской столицы всего 192. Фото: БЕЛТА

А вот корреспондентам "СОЮЗа", решившим побывать в самом центре Европы, все эти барьеры были нипочем, не понадобилась даже шенгенская виза. Просто сели в Витебске в автомобиль и с ветерком уже через час с небольшим прибыли на место. Вот он - древний Полоцк, официально установленный географический центр Европы. Чем сегодня живет город-музей, о чем думают и мечтают его жители? Прогуляемся слегка морозным февральским днем по улицам одного из красивейших городов мира.

Чем пахнет роза ветров

Как пройти к "самому центру", вам подскажет любой прохожий.

Не сворачивая, прямо - по проспекту Ф. Скорины. А вот и знак: "Полоцк - географический центр Европы". Надпись - на пяти языках. В основании скульптурной композиции - изображение розы ветров с обозначением сторон света. На следующем уровне показано Северное полушарие земли. Здесь развернута карта Европы и обозначен центр. Символические дуги-меридианы украшены гербовым отличием Полоцка - трехмачтовым корабликом, который преодолел немало преград на пути из варяг в греки.

- Полоцк основан кривичами в 862 году в месте, где сливаются реки Западная Двина и Полота, - рассказывает руководитель филиала Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника Ирина Воднева. - А этот знак установили в 2008-м - после того, как с помощью специальных компьютерных программ и расчетов было доказано точное место нахождения географического центра Европы. Российские ученые, кстати, подтвердили тогда выводы белорусских коллег и согласились с их методикой установления границ Старого Света.

Сегодня к памятному знаку, который стал одной из ярких визиток города, приходят сотни туристов, приезжают молодожены. Любой желающий может получить специальный сертификат - доказательство своего пребывания в самом сердце Европы.

Не спеши, оглянись

На этой земле, где в седые времена было Полоцкое княжество, сохранилось около 130 уникальных памятников истории, культуры и архитектуры. У времени тут особое, неторопливое течение, а потому наслаждаемся всей этой красотой не спеша. Вот величественный Софийский собор и Борисов камень у его стен. Верхний замок-заповедник. А дальше - уникальное здание бывшего иезуитского коллегиума, единственный в мире памятник букве "Ў", музеи белорусского книгопечатания, Симеона Полоцкого, средневекового рыцарства. Монумент Франциска Скорины (он тоже здесь родился), памятники князьям Андрею Ольгердовичу, Всеславу Чародею, героям Второй мировой - 23 воинам-гвардейцам, которые ценой собственной жизни удерживали плацдарм…

А вот настоящая жемчужина и загадка - церковь XII века на территории Спасо-Евфросиниевского монастыря. Преподаватель кафедры истории и туризма ПГУ Алексей Коц показывает уникальную древнюю живопись на ее стенах:

- В Полоцке десять храмов. Но неизученным до последнего времени оставался только этот, Спасо-Преображенский. К нему приковано внимание светил белорусской и российской археологии. Чтобы открыть старинную роспись, пришлось использовать специальные технологии. А при проведении раскопок установили: изначально размеры храма были намного больше. На месте разрушенных частей здания обнаружились уникальные фрески. У нас не было опыта работы с такими памятниками древнерусской архитектуры, поэтому мы пригласили консультантов из питерского Эрмитажа.

Совместная работа белорусских и российских археологов и реставраторов в Полоцке - уже традиция. Написаны десятки учебников, научных работ, монографий. Ведь история Полоцка, отмечают российские ученые, имеет огромное значение не только для Беларуси, но и для истории Древней Руси, Восточной Европы, истории европейской культуры в целом.

Бесценные традиции

По разговорам, улыбчивым лицам, самой атмосфере города сразу чувствуешь, что Полоцк - это одна большая и дружная семья. Причем интернациональная. Где традиции мира и взаимопонимания передаются по наследству. Сегодня здесь живут белорусы, россияне, азербайджанцы, немцы, французы, поляки, прибалты…

Николай Сушков, к которому мы решили наведаться в гости, - удивительный человек. Ветеран Великой Отечественной войны. Уроженец России. Полоцк считает своей второй родиной. Недавно Николаю Филипповичу исполнилось 95, но он до сих пор занимается спортом, активно участвует в общественной жизни города и внимательно следит за политическими событиями.

- Меня тревожат новости о беспорядках как в Минске, так и в Москве, - не скрывает подполковник в отставке. - Я родился под Воронежем. В должности командира взвода танкового десанта освобождал Украину, Польшу, Чехословакию. Был тяжело ранен под Берлином. Победу встречал в Праге. После войны служил на Украине, в составе группы войск около восьми лет - в Германии. Потом - в танковой дивизии в Полоцке. 30 лет воспитывал тут школьников. Сильная земля. Сейчас с полным правом могу говорить, что у патриотизма нет территориальных границ и национальностей. Тот человек, который знает истинную цену таким понятиям, как честь, совесть и долг, никогда не станет предателем. Он в состоянии разобраться: что такое хорошо, а что такое плохо…

Буду вечно молодым

Каждый четвертый житель города - в возрасте от 14 лет до 31 года. Поэтому к молодежи здесь особое внимание, с акцентом на инновационные, креативные и сугубо авторские инициативы. Открыли театральную школу Симеона Полоцкого, действуют десятки проектов в спорте, образовании и культуре. В местном госуниверситете учатся студенты из России, а скоро юных россиян примет и Полоцкий кадетский корпус. Эта инициатива поддержана на уровне Союзного государства, разрабатывается специальная программа.

Едем к новоиспеченным родителям: полгода назад в семье россиянина Олега Курилова и его жены-белоруски Ольги родились тройняшки.

Пока маленькие Саша, Андрюша и Коля отдыхают, родители делятся первым опытом:

- Думали, будет сложнее, но нас здорово поддерживает государство: семейный капитал, возможность получения жилья на льготных условиях, бесплатное питание для малышей, ежемесячное пособие в сумме почти 1,5 тысячи рублей. Даже услуги няни оплачиваются из бюджета.

- Так и протестовать незачем? - задаю провокационный вопрос.

- Какие протесты? - возмущается Олег Курилов. - Я работаю на ОАО "Полоцк-Стекловолокно". Стабильное предприятие, достойная зарплата. Против чего бастовать?..

Вот такой он, древний и вечно молодой центр Европы, где живут красивые, неравнодушные люди, которые любят свой город, желают ему добра. И всегда рады гостям.

В Полоцке событие: у россиянина Олега Курилова и его жены-белоруски Ольги родились тройняшки - Саша, Андрюша и Коля. Фото: Роман Щербенков

ПОЛОЦК В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Расстояние от Москвы до Полоцка - 556 километров, от Минска до Полоцка - 192. В городе проживают 85 тысяч человек, работает свыше тысячи предприятий, часть из которых создана с участием российского капитала. Около 70 процентов производимых товаров идет на экспорт в Россию и еще 55 стран мира. В прошлом году в местную экономику было инвестировано свыше 180 миллионов рублей.