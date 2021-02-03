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03.02.2021 11:00
Рубрика: Российский автопром

Обновленный Lada Largus близок к серии

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В январе АвтоВАЗ приступил к сборке Lada Largus Facelift во всех версиях. Ранее на заводе собирали преимущественно обновлённый Largus Cross.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Lada Niva Travel будут выпускать на АвтоВАЗе

Как сообщает AvtoVAZ News, 2 февраля текущего года на ПАП В0 в первую смену было изготовлено 53 автомобиля Largus FL. Примерно такое же количество собрали и во вторую смену. С главного конвейера сходят в основном стандартные пассажирские универсалы, окрашенные в различные эмали.

Выходит, что суточная программа производства модернизированной модели перевалила отметку в 100 единиц. Через несколько дней дорестайлинговых экземпляров Lada Largus и вовсе не останется на конвейере.

Серийный запуск обновлённого Lada Largus запланирован на 4 февраля.

В рамках фейслифта автомобиль получил оригинальную переднюю часть кузова и полностью новый салон, унифицированный с Renault Duster-1 и Xray Cross. Техническая часть осталась прежней.

#Lada