На Дону сотрудники регионального управления Следственного комитета России в ходе расследования уголовного дела по статье "Геноцид" проведут молекулярно-генетическое исследование останков жертв немецкой оккупации и проверят информацию о ранее неизвестных братских могилах. Напомним, уголовное дело было возбуждено по факту обнаружения в Миллеровском районе захоронения 1942 - 1943 годов, где было извлечено 266 костных останков неизвестных лиц с телесными повреждениями, свидетельствующими о насильственной смерти.

Руководитель следственного управления СКР по Ростовской области, генерал-лейтенант юстиции Аслан Хуаде рассказал "РГ" о подробностях расследования.

Аслан Гарунович, что стало известно к настоящему времени?

Аслан Хуаде: Сейчас в целях установления пола, возраста и причины смерти назначена медико-криминалистическая судебная экспертиза. По мере получения биологического материала из костных останков, пригодных для идентификации ДНК, будет назначена судебная молекулярно-генетическая экспертиза. Проводится поиск местных жителей, возможно, обладающих какой-либо информацией о случившейся трагедии.

Два жителя города Миллерово утверждают, что их близкие родственники были расстреляны в годы оккупации и обнаруженные костные останки могут принадлежать им. Указанные лица следствием признаны потерпевшими. Для установления родственных связей и совпадения ДНК следователи взяли образцы буккального эпителия, по которым планируется назначить молекулярно-генетическую экспертизу.

Реализация проекта сохранения исторической памяти "Без срока давности" началась в прошлом году. В рамках проекта донские ученые обработали свыше 1200 архивных дел, насчитывающих более 252 тысяч документов, справок, показаний свидетелей, карт местности и фотографий. Полученные данные позволили установить ранее неизвестные места массовых казней мирных жителей, совершенных немецкими и румынскими военными. Сотрудники следственного управления устанавливают обстоятельства совершения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками военных преступлений против мирного населения на оккупированных территориях Ростовской области. Заключено соглашение о сотрудничестве с общественной организацией "Поисковый корпус "Витязь", работники СКР и волонтеры совершили более 20 выездов на места предполагаемых захоронений.

Не планируете ли вы создать банк ДНК жертв военных преступлений? Возможно, в будущем благодаря геномной экспертизе удастся найти потомков, а неизвестные жертвы военных преступлений обретут имена.

Аслан Хуаде: В соответствии с федеральным законом "О государственной геномной регистрации в РФ" от 03.12.2008 № 242-ФЗ данная работа уже фактически проводится. В случае обнаружения неопознанных костных останков назначается необходимый комплекс экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая, и затем установленные генотипы ставятся на учет в федеральной базе данных геномной информации, по которой систематически проверяются.

Какие еще техники и методики используют сотрудники СКР?

Аслан Хуаде: На вооружении экспертов-криминалистов самая современная техника, но даже с ее помощью бывает довольно трудно установить места боев. К примеру, в декабре 2019 года донской пенсионер Валентин Каралкин сообщил в интернет-приемную о ранее неизвестном братском захоронении. Со слов Валентина Ивановича, который в годы войны был еще ребенком, заброшенный нынче хутор Антониновка находился почти на линии Миус-фронта. В одном из боев его защитники погибли. Тела бойцов местные жители относили в госпиталь - блиндаж, сокрытый под землей на одном из полей неподалеку от хутора. По мнению Валентина Ивановича, там были захоронены почти 200 красноармейцев.

Сотрудники следственного управления нашли аэрофотосъемку 1943 года и сравнили снимки с современными фотографиями местности из космоса. Предполагаемое захоронение располагалось в четырех километрах севернее окраины современного хутора Власово-Буртовка. Криминалисты, применяя георадар и металлодетекторы, установили наличие неоднородности грунта, что указывало на возможное нахождение там подземного фортификационного сооружения.

На протяжении трех месяцев криминалисты и поисковики вручную, а затем с помощью экскаватора раскапывали блиндаж. На глубине шести метров удалось обнаружить фрагменты подземного сооружения, его перекрытий и стен, но каких-либо свидетельств о захоронении там тел бойцов не было.

В настоящее время проверяется информация о возможных братских захоронениях около станиц Манычская и Мечетинская, где в годы Великой Отечественной войны велись ожесточенные сражения, в том числе танковые. Эта кропотливая работа, несомненно, будет продолжаться как в 2021, так и в последующие годы.

Кстати

Следственным управлением не установлено ни одного случая непристойного поведения жителей Ростовской области в местах боевой славы, у мемориалов и памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны, а также фактов искажения истории войны. Сами офицеры на протяжении многих лет ведут шефство над 28 одинокими и нуждающимися в помощи ветеранами Великой Отечественной войны. К примеру, узнав, что у 94-летнего участника штурма Берлина Владимира Лисунова поломался принадлежащий ему автомобиль, следователи помогли с ремонтом. Ветеран, конечно, уже не ездит за рулем сам, но его смогут возить сын или внук.

Справка "РГ"

Из рассекреченных ФСБ архивных материалов стало известно, что военное преступление в окрестностях города Миллерово совершено служащими специальной группы тайной полиции ГПФ-21.

О существовании данного карательного подразделения спецслужбы СССР знали еще в годы войны от агента. Разведчику, имя которого не сообщается, удалось передать имена и описание 13 гестаповцев и их пособников: Берг, Потемкин, Сидоренко, Лурга, Кубиак, Боллов, Диттман, Энгельхардт, Лебах, Кох, Натал, Лоренц, Бартль.

Из рапорта зафронтового агента стало ясно, что Леонид Лурга и Аркадий Сидоренко "были вместе самыми кровавыми палачами" и причастны к пыткам и убийствам сотен советских граждан.

О деятельности этих карателей также поведал житель украинского города Ромны Александр Юхновский, он же Алекс Лютый. Арестованный в 1975 году, он рассказал о том, как Лурга и Сидоренко под видом советских военнопленных внедрялись в подпольные организации, а после ареста партизан и подпольщиков мучали их. В 1977 году Алекс Лютый был приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение.

После Великой Отечественной войны Леонид Лурга был обнаружен в Южкузбасслаге МВД СССР, где под фамилией Орехов отбывал наказание за подделку документов. О судьбе Аркадия Сидоренко ничего не сообщается.

18+