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Рубрика: Общество

Эксперт: После COVID-19 симптомы могут сохраняться еще пару недель

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

У людей, которые перенесли коронавирус симптомы болезни могут сохраняться еще несколько недель, но это не повторный случай заражения, а остаточные явления. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Фото: iStock
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"Вирус в незначительных концентрациях может определяться методом ПЦР в течение нескольких недель после перенесенного заболевания, - приводит пояснения специалиста РИА Новости. - Также у человека могут быть остаточные симптомы болезни: слабость, недомогание, легкая температура".

Ранее эксперт сравнила особенности течения коронавирусной инфекции и гриппа. Как пояснила врач-иммунолог Ирина Ярцева, мы привыкли, что при гриппе температура высокая, до 39 градусов, держится дней шесть. При COVID-19 она может держаться до 10-12 дней, что считается легкой формой. Кроме того, во время COVID-19 обычно не поражается горло, в отличие от гриппа.

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