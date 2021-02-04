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04.02.2021 08:07
Рубрика: Происшествия

В Красноярском крае объявили день траура по погибшим пожарным

Текст: Надежда Столярчук

Пятница, 5 февраля, объявлена днем траура по пожарным, которые погибли накануне во время тушения возгорания на складе автозапчастей в Красноярске. Об этом заявил губернатор региона Александр Усс во время мероприятия по поводу 15-летия КГКУ "Спасатель". Само мероприятие началось с минуты молчания.

В Красноярске при тушении склада автозапчастей погибли трое пожарных

- Профессия спасателей является сегодня одной из наиболее востребованных, почетных, и в то же время рискованных. Все, кто избрал для себя этот путь, должны быть готовы каждый день к подвигу, в полном смысле этого слова. Это не пафос, это реальность, которая, увы, подтверждается жизнью, - сказал Александр Усс.

Трагедия произошла 3 февраля, когда на складе автозапчастей вспыхнул сильный пожар. Звено пожарных не смогло выбраться из огня, погиб и один из работников склада. СК по Красноярскому краю возбудил уголовное дело о о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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