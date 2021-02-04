В Красноярском крае объявили день траура по погибшим пожарным

Пятница, 5 февраля, объявлена днем траура по пожарным, которые погибли накануне во время тушения возгорания на складе автозапчастей в Красноярске. Об этом заявил губернатор региона Александр Усс во время мероприятия по поводу 15-летия КГКУ "Спасатель". Само мероприятие началось с минуты молчания.

- Профессия спасателей является сегодня одной из наиболее востребованных, почетных, и в то же время рискованных. Все, кто избрал для себя этот путь, должны быть готовы каждый день к подвигу, в полном смысле этого слова. Это не пафос, это реальность, которая, увы, подтверждается жизнью, - сказал Александр Усс.

Трагедия произошла 3 февраля, когда на складе автозапчастей вспыхнул сильный пожар. Звено пожарных не смогло выбраться из огня, погиб и один из работников склада. СК по Красноярскому краю возбудил уголовное дело о о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.