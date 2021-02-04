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04.02.2021 10:19
Рубрика: Общество

Керченский пролив впервые форсировали на БТР зимой

Текст: Илья Изотов
Фото: Пресс-служба Военно-технического общества Фото: Пресс-служба Военно-технического общества
Фото: Пресс-служба Военно-технического общества

"Военно-техническое общество" успешно завершило форсирование Керченского пролива на БТР-80, которое пришлось прервать 25 июля 2020 года из-за аварийного затопления бронемашины БРДМ-2. Патриотическую акцию, как и летом, посвятили Керченско-Эльтигенской десантной операции (31 октября - 11 декабря 1943 года). И впервые в новейшей истории пролив был форсирован зимой. Об этом сообщила пресс-служба Военно-технического общества.

Фото: Пресс-служба Военно-технического общества
Затонувший в Керченском проливе бронетранспортер вытянули на берег

- Форсирование прошло в штатном режиме, - рассказал руководитель межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество" Алексей Мигалин. - Погода была хорошая, утром волнение со стороны Тамани было приблизительно 40 сантиметров, но в проливе оно уменьшилось до 30 сантиметров. А у берегов полуострова был фактически штиль, идеальная погода. Техника не подвела в этот раз.

Акция стала продолжением бронепробега 20-23 января, посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Колонна из двух БТР-80 и бронеавтомобиля "Тигр" Саратовского отделения ВТО проехала по маршруту Саратов - Тамань - Керчь - Тамань. На Кубани БТР отчалил от мыса Тузла и вышел на берег в районе поселка Героевское (ранее поселок Эльтиген) в Керчи. От опрокидывания бронемашину уберегали специальные волнозащитные щиты, но на всякий случай экипаж сопровождали два катера Росгвардии.

- Мы ждали благоприятную погоду около недели, и она нам благоприятствовала: дул попутный ветер, и волна не мешала, - отметил председатель Саратовского отделения ВТО Сергей Жерновой. - В июле во время акции одна из бронемашин ушла под воду, и акцию пришлось остановить - бронетранспортер не смог преодолеть всю дистанцию. Теперь же мы завершили маршрут "Керченского десанта".

15-километровое расстояние по воде бронетранспортер с водометным двигателем и экипажем из пяти человек преодолел за два часа. Тем самым члены ВТО повторили маршрут, по которому в 1943 году высадились на полуостров бойцы Керченско-Эльтигенского десанта. После окончания акции состоялось торжественное возложение венка к братской могиле воинов Великой Отечественной.

Напомним, бронетранспортер затонул 25 июля в Керченском проливе: из-за сильного бокового ветра и высокой волны машина быстро набрала воду и затонула на глубине около восьми метров, в пяти километрах от таманского берега. Опустившаяся на дно машина практически лежала на башне, но в начале августа водолазам удалось поднять ее с помощью специальных парашютов и вытянуть на берег. После ремонта БРДМ-2 снова будет на ходу.

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