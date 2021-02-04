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04.02.2021 18:14
Рубрика: Легковые авто

Самые продаваемые авто России: Lada Granta уступила лидерство Kia Rio

Текст: Юрий Зубко

Европейская ассоциация автобизнеса (АЕБ) опубликовала отчет о продажах легковых машин в России в январе. Оказалось, что на первом месте вовсе не Lada Granta, а Kia Rio. "Кореец" вернул себе звание самого популярного автомобиля нашей страны - последний раз он был на первой строчке в мае 2018 года.

Фото: www.blog.autospot.ru
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Итак, в прошлом месяце россияне купили 7763 Kia Rio (+24%) и 7720 Lada Granta (-9%). На третьем месте расположилась Lada Vesta - 6347 экземпляров (-15%). В топ-5 также попали Hyundai Creta (5701 штука, +6%) и Solaris (3481 штука, -2%).

А в десятку лучших вошли Volkswagen Polo (3256 штук, -7%), Renault Duster (2888 штук, +63%), Lada Niva Legend (2809 штук, +135%), Lada Largus (2379 штук, +3%) и Toyota RAV4 (2321 штука, -11%).

Продажи легковых автомобилей в России в январе 2021 года упали на 4,2% в сравнении с первым месяцем 2020-го. Всего с начала года россияне приобрели 95 213 машин. Эксперты АЕБ прогнозируют рост рынка в феврале и марте, а также выход на уровень прошлого года по итогам первого квартала.

Ранее "РГ" составила список самых популярных SUV и внедорожников января.

#Lada #Toyota #Volkswagen #Hyundai