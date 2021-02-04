Тест-драйв кроссовера Hyundai Palisade: 8 мест и 3,8 млн рублей

В Россию приехал флагманский кроссовер Hyundai - пятиметровый и восьмиместный Palisade, замена не очень популярному в наших краях Grand Santa Fe. Новый для россиян автомобиль уже пару лет продают на корейском и филиппинском рынках, а точкой старта для модели так и вовсе стали Соединенные Штаты - там ее увидели еще в 2018 году на автосалоне в Лос-Анджелесе. Место было выбрано неспроста - даже название Palisade связано с Западным побережьем. А точнее - с группой вершин в калифорнийских горах Сьерра-Невада. Как и стоило ожидать, после пересечения границы диковинное слово "Палисейд" прошло моментальное импортозамещение и превратилось в близкий русскому сердцу "палисад" - резной заборчик из Вологды.

Встречаем по одежке

Стоит сразу сказать, что Palisade - крупный автомобиль, габаритами он превосходит не только своего предшественника, но и, например, "двухсотый" Land Cruiser. Если в цифрах: длина - 4980 мм, ширина - 1975 мм, высота - 1750 мм, а колесная база - 2900 мм.

То, что внешность автомобиля привлекает к себе повышенное внимание, стало ясно с первых минут тест-драйва. Появление восьми одинаковых кроссоверов в центре прекрасного небольшого городка Вытегра (420 км от Петербурга и цивилизации), через который проходил маршрут, парализовало жизнь. Все 10 тысяч жителей в едином порыве высыпали на улицы, чтобы посмотреть на пришельцев из Калифорнии.

Ладно, не 10 тысяч, но как минимум студентов техникума, рядом с которым встала колонна, заинтересовать удалось. Девушки фотографировали модные блестящие машины. Водители, проезжая мимо "Палисадов", не только притормаживали, но и останавливались, парковались рядом и подходили поинтересоваться, что это за диковинные звери забрались в их далекий край.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

И экстерьер автомобиля, несмотря на три года присутствия на мировом рынке, действительно выглядит эффектно. Массивная решетка радиатора с большими сотами, необычные двухэтажные фары со светодиодной прострочкой, мускулистые бока, 20-дюймовые колеса, задние фары-бумеранги и гордая надпись Palisade во всю ширину пятой двери. Нельзя сказать, что внешность автомобиля самобытна - где-то он напоминает Cadillac Escalade, где-то Infiniti QX60, а где-то своего двоюродного брата Kia Mohave 2021 года.

А что внутри?

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Естественно, журналистам выдали на тест машины в максимальной комплектации, с премиальным ароматом. Кожаный салон, вставки под дерево в центральной панели и на дверях, 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы, электрические регулировки кресел водителя и пассажира во всех направлениях и подогрев всего, что только можно обогреть.

Присутствуют также вентиляция сидений первого и второго рядов, 7 USB-слотов (ура, хоть где-то остались человеческие разъемы, а не USB-C) и 16 подстаканников (американский рынок диктует свои правила).

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Но при внимательном осмотре можно увидеть экономию на деталях - вставки "под дерево" сделаны из пластика, кожа местами оказывается кожзамом, а ручки и кнопки на центральной консоли слишком легки на подъем - тактильного ощущения роскоши нет. Но в целом интерьер оставляет приятные впечатления, опять же, если говорить о топовой версии.

Из интересных функций - в топовых комплектациях доступна опция вывода на экран приборной панели изображения с камер, которые расположены в зеркалах - режим активируется при нажатии на поворотник и помогает убедится, что в "слепой зоне" нет врагов.

Несмотря на условную восьмиместность, в салоне можно с комфортом разместить четверых взрослых и нескольких детей. Есть и версия с семью посадочными местами - с капитанскими креслами в среднем ряду. Будем честны, третий ряд в кроссоверах всегда дополнительный, да и в середине второго в долгой поездке усидеть сможет не каждый. Зато целевой аудитории дальнего ряда будет куда поставить свой квас и где подзарядить планшет.

Фото: Пресс-служба Hyundai

Есть и забавная фишка - функция Driver Talk, чтобы водитель длинной машины мог выйти на связь с пассажирами третьего ряда. Спецкнопка расположена в меню, правда голос звучит несколько инфернально, когда с искажением и эхом раздается сзади через динамики. Но детям понравится. А еще можно выключать звук на втором и третьем ряду (Rear Sleep Mode), чтобы взрослые могли слушать музыку, не мешая младшим спать во время путешествия.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Спинки сидений второго ряда имеют функцию регулировки продольного перемещения и угла наклона. Но этим уже не удивишь. Интереснее, что по углу наклона регулируется и третий ряд. Задние ряды складываются, образуя ровный пол. Объем багажника - скромные 311 литров при полной загрузке пассажирами, неплохие 704 литра при сложенном третьем ряде.

Прокатимся?

Фото: Пресс-служба Hyundai

В Россию автомобиль будет поставляться с двумя типами двигателей: первый - шестицилиндровая бензиновая V-образная "шестерка" объемом 3,5 литра и мощностью 249 л.c. (цифра чисто отечественная, в США тот же двигатель выдает 273 л.c.). Второй агрегат - 2,2 литровый турбодизель мощностью 200 л.c. Оба мотора идут в паре с восьмиступенчатым автоматом. Во время тест-драйва нам удалось опробовать только дизельную версию в топовой комплектации COSMOS (именно так, большими буквами).

Как и у многих других современных машин, автоматическая трансмиссия лишилась привычного селектора в виде рычага и получила кнопочный интерфейс - выглядит необычно и требует привыкания. Привыкнуть-то можно ко всему, но переключиться из заднего хода в Drive можно будет только полной остановки, иначе кнопка просто не нажмется.

Итак, сядем за руль, нажмем кнопку (тревожные наступили времена) и поедем. Начнем с динамических измерений, конечно. Как и всегда в этом классе, динамика не выдающаяся, но нормальная.

Что насчет расхода топлива? Неплохие 8,1 до 100 км/ч для бензиновой версии, для дизеля - уже за 10. Зато дизель экономичнее - у нас при равномерном движении по загородным трассам с разрешенной скоростью получились средние 8,5 литров на 100 км. Меньше у вас вряд ли получится. У коллег на бензиновой модификации расход по тому же маршруту не опускался ниже 12 литров.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Прямую Palisade держит отлично, крены в поворотах есть, но некритичные, руль немного пустоват, но без потери информативности - в общем, придраться не к чему, но и поразить искушенного водителя 2,2-тонный семейный кроссовер не сможет. По технике ничего нового: все та же платформа от Santa Fe/Sorento - подвеска McPherson спереди и многорычажка сзади, исключительно полный привод и клиренс в 203 мм.

В движении замечаешь шумы в салоне - вероятно, летом на подходящей резине машина будет тише. Подвеска Palisade без проблем проглатывает крупные неровности, но мелкие стыки и прочие недостатки дорожного покрытия можно почувствовать пятой точкой. Автомобиль импортируют из Южной Кореи, где едят кимчи, смотрят сериалы, а главное - ездят по хорошим дорогам.

И почем?

Фото: Пресс-служба Hyundai

Автомобиль вывели на российский рынок в комплектациях Lifestyle, Prestige и High-Tech, самая насыщенная комплектация называется просто COSMOS.

Доступная версия Lifestyle с дизельным двигателем обойдется в 3 149 000 рублей (с бензиновым двигателем - на 50 000 дороже), за эти деньги покупатель получит светодиодные фары, трехзонный климат-контроль, подогрев руля и сидений, датчики света и дождя, парктроники по кругу и камеру заднего вида.

Цены на Prestige стартуют от 3 399 000 рублей (плюс те же 50 тысяч за бензиновый агрегат под капотом). В списке оборудования - система кругового обзора, мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном, аудиосистемой Harman/Kardon с 12 динамиками и сабвуфером.

Топовая версия High-Tech стоит от 3 679 000 рублей и отличается целым списком электронных ассистентов, наличием 20-дюймовых колес, проекционным дисплеем и двухсекционной стеклянной крышей.

Что касается COSMOS, то это тот же High-Tech, только с обшитым замшей потолком и с возможностью заказать семиместный салон с "капитанскими" креслами второго ряда или отделку салона в бордовом или сером цвете. Ценник - от 3 749 000 рублей.

Подводя итоги

Фото: Пресс-служба Hyundai.

В данной сегменте у флагмана корейской марки конкурентов не слишком много. Есть Mazda CX-9 - прекрасный японец стоит от 3 043 000 рублей. Есть Volkswagen Teramont: дорестайлинг кончается, а рестайлинг пока не привезли.

Есть Honda Pilot - условно есть, дилеры распродают остатки перед окончательным уходом марки с рынка. Есть китайцы, о которых либо хорошо, либо никак. В конце концов, скоро появится в салонах двоюродный брат Palisade по концерну - Kia Mohave (от 3 299 000 млн рублей.) Остальные - уже в других ценовых категориях или других сегментах. Chevrolet Traverse - от 3 700 000 млн рублей, Toyota Highlander - от 3 861 000 рублей.

Выходит, что Palisade оказывается чуть ли не самым доступным 7-местным автомобилем с неплохим оснащением и яркой внешностью (которой не хватает тому же Teramont).

Hyundai держит уверенное второе место по продажам новых иномарок в России, заняв бюджетный сегмент "Солярисами" и "Кретами", и явно не прочь попробовать сегменты повыше.