В Минске к юбилею Михаила Филипповича открылась выставка "Судьба художника"

В Национальном художественном музее Республики Беларусь открылась выставка, посвященная 125-летию выдающегося белорусского мастера Михаила Филипповича. Публике представлено около 150 произведений живописи, графики, скульптуры и фотографий из минских музеев и частных собраний.

Один из самых яркий и самобытных художников Михаил Филиппович жил и творил на рубеже XIX-XX веков, умело пользуясь всеми доступными художественными нововведениями. "То сплавлялись, то звучали сольно в его работах модерн, постимпрессионизм, футуризм, супрематизм, фовизм, экспрессионизм, неореализм, импрессионизм", - рассказывают о нем в музее.

Филипович родился в Минске в 1896 году. Рано оставшись сиротой, он нашел второй дом в семье своего дяди-кузнеца Фаддея Гурского. Будущий художник учился в минском реальном училище, которое во время Первой мировой войны было эвакуировано в Ярославль вместе с учениками. Потом Филиппович оказывается в Москве, где учится в частной студии А. Хотулёва и в Свободных художественных мастерских (позже ВХУТЕМАС) у К. Коровина. Закончить образование ему помешала бедность, и в 1921 году художник вынужден вернуться в Минск. Получив пост заведующего художественным отделом знаменитого БДМ ("Беларускі дзяржаўны музей"), Филиппович активно занимается творчеством - рисует, участвует в выставках. В 1925-1930 годах вновь приезжает в Москву, чтобы закончить образование во ВХУТЕМАСе / ВХУТЕИНе. За свою жизнь он еще несколько раз то приезжал в Москву, то снова возвращался в Минск. Так и жил на два города.

Среди его самых известных работ - "На Купалье", "Сказочный сюжет", "Хоровод", "Духов монастырь", "Старик-белорус с трубкой", "Битва на Немиге", "Женщина в намитке", "Старик-пастух с трубой", "Народное гулянье".

"Они, как принято говорить, вошли в сокровищницу искусства Беларуси, в достойной художественной форме воплощая различные грани жизни и истории страны, национального духа, не будучи национально ограниченными", - отметили в пресс-службе музея.