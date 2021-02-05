Новый Renault Duster для России испытали краш-тестом. Известны результаты

Компания Renault рассказала о безопасности нового Duster, который готовится к выходу на российский рынок. Вместе с этим было официально подтверждено, что дизель в моторной гамме сохранит своё место.

Согласно заявлению компании, в результате проведённых краш-тестов Renault Duster второго поколения получил 14,55 балла из 16 возможных, что соответствует максимальному 4-звёздочному рейтингу безопасности ARCAP.

Испытания кроссовера на безопасность проводились по методике Renault ODB65, которая чуть жёстче: в ARCAP имитация фронтального столкновения проводится на скорости 64 км/ч, ODB65 подразумевает разгон транспортного средства до 65 км/ч. Зона перекрытия деформируемого барьера - 40%.

В Renault отметили, что кузов нового Duster был спроектирован заново и имеет увеличенное по сравнению с предшественником количество высокопрочных сталей. Также были увеличены передние стойки, панели пола, а боковые детали теперь свариваются по новой технологии.

Кроссовер может быть оснащён шестью подушками безопасности (фронтальные для водителя и переднего пассажира, боковые передние и занавесочного типа).

Интересно, что в компании невзначай подтвердили, что дизельному Renault Duster быть: "Для испытаний специально была выбрана версия с дизельным двигателем и полным приводом, масса которой перед ударом составила 1663 кг, что значительно тяжелее базовой модификации", - говорится в сообщении Renault. В отставку с большой долей вероятности отправлен двухлитровый "атмосферник", место которого займёт 1.3 турбо мощностью 150 л.с. от Arkana и Kaptur.

Онлайн-презентация нового Renault Duster запланирована на 11 февраля. Она пройдёт в режиме онлайн. Серийное производство кроссовера уже запущено на заводе "Renault Россия" в Москве.