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01.02.2021 11:10
Рубрика: Легковые авто

Новый Renault Duster для России получит дизель, но позже

Текст: Валерий Карташов

В декабре прошлого года "Российская газета" сообщала список силовых агрегатов Renault Duster второго поколения. Предполагалось, что кроссовер лишится дизеля.

Фото: Борис Захаров
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По нашим данным, первое время Renault K9K действительно не будет. На начальном этапе производства модель предложат только с бензиновыми двигателями.

Известно, что закамуфлированные прототипы Renault Duster-2, которые попадались в Тольятти, оснащались именно турбодизелем. К слову, до 2021 года экземпляры дизельной версии нового Duster на заводе "Renault Россия" замечены не были.

Как пишет AvtoVAZ News, несколько экземпляров дизельных Duster уже собрано. При этом в дальнейшем выпуск увеличится.

В моторную гамму Renault Duster войдут бензиновый Renault H4M объёмом 1,6 литра мощностью 114 л. с., 1,5-литровый турбодизель Renault K9K (109 л. с.), 150-сильный турбированный двигатель Renault H5Ht объёмом 1,3 литра. Коробки - "механика" или вариатор. 2,0-литровый "атмосферник" мощностью 143 л. с. и 4-ступенчатый "автомат" уйдут в историю.

Серийный выпуск Renault Duster последней генерации стартовал в конце января. Кроссовер получил новое оформление передней и задней частей кузова. Интерьер почти полностью унифицирован с Arkana.

Премьера модели состоится 11 февраля. Тогда же станут известны дата старта продаж, цены и комплектации. По неподтверждённым данным, продажи Renault Duster начнутся уже в марте.

#Renault