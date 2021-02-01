Новый Renault Duster для России получит дизель, но позже

В декабре прошлого года "Российская газета" сообщала список силовых агрегатов Renault Duster второго поколения. Предполагалось, что кроссовер лишится дизеля.

По нашим данным, первое время Renault K9K действительно не будет. На начальном этапе производства модель предложат только с бензиновыми двигателями.

Известно, что закамуфлированные прототипы Renault Duster-2, которые попадались в Тольятти, оснащались именно турбодизелем. К слову, до 2021 года экземпляры дизельной версии нового Duster на заводе "Renault Россия" замечены не были.

Как пишет AvtoVAZ News, несколько экземпляров дизельных Duster уже собрано. При этом в дальнейшем выпуск увеличится.

В моторную гамму Renault Duster войдут бензиновый Renault H4M объёмом 1,6 литра мощностью 114 л. с., 1,5-литровый турбодизель Renault K9K (109 л. с.), 150-сильный турбированный двигатель Renault H5Ht объёмом 1,3 литра. Коробки - "механика" или вариатор. 2,0-литровый "атмосферник" мощностью 143 л. с. и 4-ступенчатый "автомат" уйдут в историю.

Серийный выпуск Renault Duster последней генерации стартовал в конце января. Кроссовер получил новое оформление передней и задней частей кузова. Интерьер почти полностью унифицирован с Arkana.

Премьера модели состоится 11 февраля. Тогда же станут известны дата старта продаж, цены и комплектации. По неподтверждённым данным, продажи Renault Duster начнутся уже в марте.