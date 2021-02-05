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VR-шлем от Apple: 8K-экраны, 12 камер и стоимость свыше 220 тысяч рублей

Текст:   Богдан Бобров
05.02.2021,  
13:00
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В интернете уже появлялись сведения о том, что в недрах исследовательских лабораторий Купертино Apple разрабатывает суперсекретный VR-шлем, который, по прогнозам различных аналитиков имеет все шансы для переворота в индустрии носимых гаджетов.

Сейчас же инсайдерам удалось узнать первые технические особенности устройства, приблизительную стоимость и даже то, как он примерно будет выглядеть - схематичный концепт изображен ниже.

Согласно представленным данным, девайс будет компоноваться двумя 8K-экранами и более чем 12 камерами, с помощью чего появится возможность отслеживать даже движение глаз.

Все эти железные мощности, по информации источников, стоить будут соответственно - называется ценник в 3 тысячи долларов (более 220 тысяч рублей).

Выход на рынок, по словам сетевых информаторов, запланирован на 2022 год. Стоит учитывать, что за столь долгий срок многие обстоятельства могут измениться и спецификации будут уже другие.

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