VR-шлем от Apple: 8K-экраны, 12 камер и стоимость свыше 220 тысяч рублей

В интернете уже появлялись сведения о том, что в недрах исследовательских лабораторий Купертино Apple разрабатывает суперсекретный VR-шлем, который, по прогнозам различных аналитиков имеет все шансы для переворота в индустрии носимых гаджетов.

Сейчас же инсайдерам удалось узнать первые технические особенности устройства, приблизительную стоимость и даже то, как он примерно будет выглядеть - схематичный концепт изображен ниже.

Here's your first look at Apple's VR headset https://t.co/EYuIosjyjs — iMore (@iMore) February 4, 2021

Согласно представленным данным, девайс будет компоноваться двумя 8K-экранами и более чем 12 камерами, с помощью чего появится возможность отслеживать даже движение глаз.

Все эти железные мощности, по информации источников, стоить будут соответственно - называется ценник в 3 тысячи долларов (более 220 тысяч рублей).

Выход на рынок, по словам сетевых информаторов, запланирован на 2022 год. Стоит учитывать, что за столь долгий срок многие обстоятельства могут измениться и спецификации будут уже другие.