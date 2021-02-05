Новости

Названа причина смерти 52-летнего актера из "Бригады" Альшанского 16:02
Стали известны обстоятельства смерти актера из "Бригады" Альшанского 15:25
Умерла актриса из "Звездных войн" Триша Ноубл 15:10
Актер из "Бригады" и "Бумера" Виталий Альшанский умер в 52 года 14:49
Умерла возлюбленная Владимира Высоцкого, актриса Татьяна Иваненко 13:40

Режиссер "Земли кочевников" Хлоя Чжао снимет нового "Дракулу"

Новости
    05.02.2021, 14:43
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Победитель Венецианского МКФ, китайская режиссер Хлоя Чжао займется новой адаптацией "Дракулы".

Фото: Предоставлено компанией "Каро Премьер"
Опубликован официальный синопсис нового "Отряда самоубийц"

Как передает THR, Чжао, чья "Земля кочевников" вошла во многие топы главных фильмов 2020 года, причем в части их - на первом месте, поставит ленту по собственному сценарию и выступит - через свою компанию - продюсером. Проект - на балансе студии Universal Pictures в рамках перезапуска ее классического бестриария.

Подробности сюжета не разглашаются, но обещано, что зрителя ждет научно-фантастический футуристический вестерн.

По касту и датам сведений пока нет.

"Земля кочевников" выйдет в российских кинотеатрах 25 марта. Другой фильм режиссера, кинокомикс с Джоли "Вечные", - 4 ноября.

Новости

У перезапуска "Обители зла" появилась дата премьеры 13:27
Опубликован официальный синопсис нового "Отряда самоубийц" 04.02.2021
Трейлер: японцы выпустят ремейк культового хоррора "Куб" 04.02.2021
"Все боятся назвать причину": друг о смерти Василия Ланового 04.02.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
"Уокер", "Бэтвумен", "Флэш" и другие: The CW продлил 12 сериалов 04.02.2021
Умер исполнитель роли Тарзана Майк Генри 04.02.2021
Американские сценаристы назвали номинантов своей премии 04.02.2021
⧣ фантастика
Фото: youtube.com/ IGN
Вышел трейлер сайфай-боевика с Брюсом Уиллисом "Звездный грех" 04.02.2021
Зак Снайдер показал новый кадр с Бэтменом из "Лиги справедливости" 04.02.2021
Вышел трейлер апокалиптической антиутопии "Племена Европы" 04.02.2021
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер нового хоррора с "Конструктором" из "Пилы" 04.02.2021
Вышел новый трейлер ретро-детектива с Хабенским "За час до рассвета" 04.02.2021
Вышел новый трейлер сиквела "Поездки в Америку" с Эдди Мёрфи 03.02.2021