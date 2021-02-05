Режиссер "Земли кочевников" Хлоя Чжао снимет нового "Дракулу"

Победитель Венецианского МКФ, китайская режиссер Хлоя Чжао займется новой адаптацией "Дракулы".

Как передает THR, Чжао, чья "Земля кочевников" вошла во многие топы главных фильмов 2020 года, причем в части их - на первом месте, поставит ленту по собственному сценарию и выступит - через свою компанию - продюсером. Проект - на балансе студии Universal Pictures в рамках перезапуска ее классического бестриария.

Подробности сюжета не разглашаются, но обещано, что зрителя ждет научно-фантастический футуристический вестерн.

По касту и датам сведений пока нет.

"Земля кочевников" выйдет в российских кинотеатрах 25 марта. Другой фильм режиссера, кинокомикс с Джоли "Вечные", - 4 ноября.