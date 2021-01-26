Американский институт кино назвал лучшие фильмы и сериалы 2020 года

Названы лучшие фильмы и сериалы 2020 года по версии Американского института кино.

В два списка AFI Awards по традиции вошли по десять проектов, последовательность значения не имеет.

Итак, лучшими полнометражными картинами названы следующие: "Пятеро одной крови", "Иуда и черный мессия", "Ма Рейни: Мать блюза", "Манк", "Минари", "Земля кочевников", "Одна ночь в Майами", "Душа", "Звук металла" и "Суд над чикагской семеркой".

Среди сериалов отмечены: "Лучше звоните Солу", "Бриджертоны", "Корона", "Птица доброго Господа", "Страна Лавкрафта", "Мандалорец", "Миссис Америка", "Ход королевы", "Тед Лассо" и "Неортодоксальная".

Специальную награду получил фильм "Гамильтон".

Список победителей публикует Variety.