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06.02.2021 04:58
Рубрика: В мире

Байден предложил не пускать Трампа на брифинги разведсообщества

Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

Новый президент США Джо Байден предложил не допускать к секретной информации бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Фото: GettyImages/Reuters
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Демократ пояснил, что придерживается такой точки зрения из-за "непредсказуемого поведения" своего предшественника. "Я просто считаю, что нет необходимости в том, чтобы он имел доступ к брифингам разведывательного сообщества", - заявил Байден в эфире CBS. Новый хозяин Белого дома напомнил зрителям о штурме Капитолия, дав понять, что Трамп представляет опасность.

Отметим, что в США бывшие руководители страны могут участвовать в брифингах разведсообщества. Но не стоит забывать, что Трампу грозит импичмент из-за высказываний на митинге шестого января. В тот день сторонники республиканца ворвались в здание конгресса, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства.

В мире США Дональд Трамп Процедура импичмента Дональда Трампа

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