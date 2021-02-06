Байден предложил не пускать Трампа на брифинги разведсообщества

Новый президент США Джо Байден предложил не допускать к секретной информации бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Демократ пояснил, что придерживается такой точки зрения из-за "непредсказуемого поведения" своего предшественника. "Я просто считаю, что нет необходимости в том, чтобы он имел доступ к брифингам разведывательного сообщества", - заявил Байден в эфире CBS. Новый хозяин Белого дома напомнил зрителям о штурме Капитолия, дав понять, что Трамп представляет опасность.

Отметим, что в США бывшие руководители страны могут участвовать в брифингах разведсообщества. Но не стоит забывать, что Трампу грозит импичмент из-за высказываний на митинге шестого января. В тот день сторонники республиканца ворвались в здание конгресса, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства.