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Рубрика: В мире

Трампу предъявят обвинения в личной ответственности за нападение на Капитолий

Текст: Максим Макарычев
Второго февраля инициаторы импичмента Дональду Трампу в палате представителей изложили свои доводы против бывшего главы Белого дома, заявив, что он "несет исключительную ответственность" за нападение на Капитолий шестого января, должен быть осужден и лишен права занимать государственные должности, сообщает The New York Times.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В 80-страничном документе, представленном в нижней палате американского конгресса, они изложили аргументы, которые планируют выдвинуть 8 февраля, когда в сенате начнутся слушания по делу об импичменте Трампу. "Заявления Трампа превратили его митинг шестого января в пороховую бочку, ждущую момента, чтобы взорваться", - отметили конгрессмены. В документе утверждается, что бывший президент США лично спровоцировал своих сторонников "на нападение на Капитолий в рамках согласованной кампании, направленной на то, чтобы цепляться за власть".

Фото: GettyImages/Reuters
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Чтобы поддержать свои аргументы, конгрессмены сослались на Джорджа Вашингтона и конституцию. "Создатели конституции опасались президента, который может коррумпировать Белый дом, не стесняясь в выборе средств для переизбрания", - написали девять демократов палаты представителей.

Комментируя этот документ, адвокаты Трампа категорически отвергли утверждения, что он спровоцировал нападение на Капитолий. Ранее защита экс-президента утверждала, что сенат не обладает юрисдикцией, чтобы судить бывшего главу Белого дома. Они неоднократно требовали немедленного снятия единственного обвинения против него - "подстрекательство к восстанию". Команда юристов Трампа утверждает, что статья об импичменте "нарушает" нормы конституции США.

Напомним, что осада Капитолия шестого января произошла, когда конгресс собрался в полном составе, чтобы утвердить победу Джо Байдена на выборах главы государства третьего ноября 2020 года. Беспорядки привели к гибели пяти человек, в том числе офицера полиции Капитолия. Это второй процесс по делу об импичменте Трампа, и он стал первым президентом США в истории, которого дважды подвергли импичменту.

В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа Дональд Трамп Выборы президента США-2020

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