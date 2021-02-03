Трампу предъявят обвинения в личной ответственности за нападение на Капитолий

В 80-страничном документе, представленном в нижней палате американского конгресса, они изложили аргументы, которые планируют выдвинуть 8 февраля, когда в сенате начнутся слушания по делу об импичменте Трампу. "Заявления Трампа превратили его митинг шестого января в пороховую бочку, ждущую момента, чтобы взорваться", - отметили конгрессмены. В документе утверждается, что бывший президент США лично спровоцировал своих сторонников "на нападение на Капитолий в рамках согласованной кампании, направленной на то, чтобы цепляться за власть".

Чтобы поддержать свои аргументы, конгрессмены сослались на Джорджа Вашингтона и конституцию. "Создатели конституции опасались президента, который может коррумпировать Белый дом, не стесняясь в выборе средств для переизбрания", - написали девять демократов палаты представителей.

Комментируя этот документ, адвокаты Трампа категорически отвергли утверждения, что он спровоцировал нападение на Капитолий. Ранее защита экс-президента утверждала, что сенат не обладает юрисдикцией, чтобы судить бывшего главу Белого дома. Они неоднократно требовали немедленного снятия единственного обвинения против него - "подстрекательство к восстанию". Команда юристов Трампа утверждает, что статья об импичменте "нарушает" нормы конституции США.

Напомним, что осада Капитолия шестого января произошла, когда конгресс собрался в полном составе, чтобы утвердить победу Джо Байдена на выборах главы государства третьего ноября 2020 года. Беспорядки привели к гибели пяти человек, в том числе офицера полиции Капитолия. Это второй процесс по делу об импичменте Трампа, и он стал первым президентом США в истории, которого дважды подвергли импичменту.